На них она получает больше половины своих доходов

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Не так давно игровая компания Activision Blizzard огласила ежеквартальный отчёт. Прибыль находящейся не в лучшем состоянии компании снижается вместе со снижением объёма продаж компьютеров и приставок. Сейчас половину прибыли приносят игры на смартфонах.

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Разработчик King является главным источником денег. Он является создателем разработчиком популярных игр Candy Crush, Farm Heroes, Bubble Witch и других. За квартал она принесла $685 млн. На консолях Activision получила $360 млн, из них $100 млн на ПК и $135 млн на мобильных устройствах, главным образом на Call of Duty Mobile. Не так хорошо продаётся CoD Vanguard 2021 года.

Blizzard в начале лета выпустила Diablo Immortal, заработавшую свыше $100 млн. Также компания получила $229 млн на компьютерных играх вроде World of Warcraft и Overwatch, но на приставках смогла собрать только $19 млн.

В итоге доход от мобильных игр составил 50,5% или $831 млн. За год доход от консолей и ПК сократился без малого в два раза до $376 млн (23%) и $332 млн (20%). Прочие источники, такие как прямые трансляции и киберспортивные соревнования, дали примерно 6% дохода ($100 млн).

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Надежды на ближайшее будущее компания возлагает на игры Overwatch 2, CoD Modern Warfare 2 и расширение Dragonflight для World of Warcraft. В целом же кажется, что её лучшие дни на рынке компьютерных игр позади, пишет Techspot.