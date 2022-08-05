Скорее всего его анонсируют в этом месяце

В последнее время регулярно появляются сведения о скором поступлении в продажу смартфона средней ценовой категории Samsung Galaxy A23 5G. На этот раз есть возможность познакомиться с его внешним видом благодаря подробным изображениям. Также в Твиттере были опубликованы некоторые спецификации. Чуть позже их удалили, но кое-кто успел скопировать данные.

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Изображения Galaxy A23 5G говорят, что аппарат будет предлагаться в чёрном, белом, синем и оранжевом расцветках. На экране есть вырез под камеру, а сзади камер четыре. Размеры корпуса составляют 165,4 x 76,9 x 8,4 мм, вес около 200 г.

Galaxy A23 5G получит экран 6,6 дюйма с разрешением Full HD+. Разрешение камеры в нём составит 8 Мп. Основная задняя камера 50 Мп с оптической стабилизацией, рядом сверхширокоугольная 5 Мп, сенсор глубины и камера макро по 2 Мп.

Работает всё это на процессоре Snapdragon 695. Конфигурации памяти будут 4/6/8 ГБ, хранилище 64/128 ГБ. Можно установить карту памяти microSD.

Используется система Android 12 с оболочкой One UI 4.1. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч, мощность зарядки 25 Вт. Европейская цена равна 300 евро.

Недавно этот аппарат обнаружился на сайтах сертификации FCC и Bluetooth SIG, а также в бенчмарке Geekbench. Возможно, анонс произойдёт уже в августе, пишет Gizmochina.

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