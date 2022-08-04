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В четверг компания Oppo анонсировала линейку смартфонов Reno8. Кроме Reno8 и Reno8 Pro появился новый Reno8 Z 5G.

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Правда, спецификации у него весьма похожи на Reno7 Z 5G, в том числе процессор и объёмы памяти. Зато установлена другая задняя панель и золотая расцветка корпуса.

Используется система на чипе Snapdragon 695, 8 ГБ памяти и хранилище 128 ГБ. Дисплей OLED размером 6,43 дюйма и разрешением Full HD+, внутри него сканер отпечатков.

Камеры тоже не изменились: главная 64 Мп, макро 2 Мп, сенсор глубины 2 Мп. Reno8 Z 5G позиционируется как аппарат для портретных съёмок, тогда как Reno7 Z 5G рекламировался как устройство для селфи. Передняя камера 16 Мп с апертурой f/2.4 осталась неизменной.

Внешний вид сходный с остальными представителями семейства Reno8. Выступ камеры простирается до рамок, корпус стал чуть толще и тяжелее по сравнению с Reno7 Z.

Батарея опять 4500 мАч с зарядкой 33 Вт, оболочка ColorOS 12.1 на Android 12.

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Есть вариант Reno8 Z 5G чёрного цвета. Продажи начнутся 14 августа за 355 евро, пишет GSMArena.