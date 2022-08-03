Драйвер 473.81 подходит для видеокарт от серии GTX 600

Nvidia перестала выпускать новые драйверы для видеокарт под системы Windows 8 и 7 в конце прошлого года. При этом она обещала выпускать обновления безопасности для этих систем и видеокарт вплоть до сентября 2024 года. На этой неделе состоялся релиз подобного обновления для нежелающих переходить на Windows 10 или 11.

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Драйвер под номером 473.81 выпущен на Windows 7 и 8 и не содержит новой функциональности или оптимизаций для современных игр. Примечания к релизу говорят, что здесь есть только исправления безопасности. Более подробные сведения обещаны в скором времени на странице безопасности продукта Nvidia. Компания напоминает, что для повышения производительности, получения новых функций, исправления ошибок следует перейти на Windows 10 и 11.

Драйвер Nvidia GeForce 473.81 поддерживает видеокарты от линейки GTX 600 до RTX 3000 и мобильные видеокарты от GeForce 800 до RTX 3000. Скачать его можно с сайта Nvidia.

От AMD владельцы старых видеокарт Radeon получили неофициальный драйвер для активации технологию шумоподавления на основе ИИ. Официальные драйверы позволяют использовать эту технологию только на картах последней серии Radeon 6000 Series, пишет Neowin.

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