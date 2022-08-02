Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Хакеры с помощью вредоносного ПО украли пароли от 140 тысяч платёжных терминалов Wiseasy
Для пользователей платёжной системы это не предвещает ничего хорошего
анонсы и реклама
3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
12700KF за копейки в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть

Платёжная система на основе Android стала жертвой злоумышленников, пробравшихся в её базу данных и получивших доступ к 140 тысячам платёжных терминалов. Торговая марка Wiseasy распространена в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Её терминалы оплаты находят применение в гостиницах, заведениях питания и торговли, школах. Облачный сервис Wisecloud нужен удаленного доступа и настройки терминалов клиентов.

реклама

Хакеры использовали пароли сотрудников, украденные ранее вредоносным ПО и продававшиеся в даркнете. ОБ этом поведал главный технический директор стартапа Buguard Юссеф Мохамед.

Buguard занимается тестированием проникновения в компьютерные системы и отслеживанием даркнета. Компания рассказала, что хакеры получили контроль над двумя облачными панелями инструментов Wiseasy, среди них была учётную запись администратора. Даже пользователям домашних компьютеров для защиты аккаунтов рекомендуют ставить двухфакторную аутентификацию, но у популярной платёжной системы её не было.

Скриншоты аккаунта пользователя Wiseasy «admin» показывают, что сервис может удалённо управлять платёжными терминалами, имеет доступ к данным клиентов, способен добавлять пользователей, знает названия сетей Wi-Fi и открытые пароли подключенных платёжных терминалов. Всё это могло стать жертвой злоумышленников.

Представитель Wiseasy Оушен Ан рассказал, что ситуация была разрешена своими силами и двухфакторная аутентификация подключена. Неизвестно, собирается ли компания уведомлять своих клиентов о случившемся взломе, пишет Digitaltrends.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#безопасность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Windows-компьютерах на платах Asus и Gigabyte нашли руткит CosmicStrand UEFI
Хакеры научились внедрять вредоносный код через «Калькулятор» Windows 7
Средняя стоимость утечек данных сейчас высока как никогда
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Перекупщики стали лучшими друзьями геймеров из РФ – почему серый импорт дешевле параллельного
27
Медные прокладки - убийцы видеокарт появились в продаже на Авито
28
Доллар пробился выше 62 рублей, но держать его на счетах становится всё страшнее
22
Эксперты советуют геймерам не покупать видеокарты в 2022г – GeForce RTX 3080 будет стоить 30 000р
22
Торговая площадка Aliexpress подняла курс доллара до 73 рублей
31
Заработки криптошахтеров пошли вверх в июле
5
Состоялся выход Linux Mint 21 «Vanessa»: оптимизированный код, обновлённые приложения, переработанные интерфейсы и многое другое
7
Телескоп Джеймс Уэбб впервые обнаружил сверхновую звезду
+
Британец, потерявший на свалке 7 500 биткоинов, будет искать их с помощью робособак Boston Dynamics
6
Американец выиграл в лотерею $1,3 млрд, но должен заплатить налог $470 млн
15
AMD Ryzen 7000 поступят в продажу 15 сентября по цене от 299 долларов за Ryzen 5 7600
29
iPhone 14 будет представлен в середине сентября
3
5 самых популярных видеокарт в магазинах РФ на 1 августа 2022г – лучшее соотношение цены и fps
5
Как купить плохую видеокарту – изучаем самый неправильный способ выбора для неопытных новичков
11
Galaxy S23 Ultra может снова получить камеру-перископ 10 Мп с 10-кратным зумом
1
Геймер потратил в Diablo Immortal на персонажа $100 тысяч и стал слишком силён, чтобы сражаться с другими игроками
1
Приключенческая игра AI Dungeon с генератором текстовых квестов вышла в Steam
1
Core i7-13700K и Core i5-13600K продемонстрировали разочаровывающий результат в игровых тестах
11
Во дворе китайского ресторана случайный посетитель обнаружил следы динозавров
+
Нейросеть "DALL-E-2" показала «последние селфи на Земле»
4

Популярные статьи

Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
103
10 знаменитых игр прошлого, в которые можно поиграть прямо в браузере
8
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
324
Обзор смартфона Motorola Moto Edge X30 Under Screen Edition
12
Как я прошёл Stray – необычная игра о приключениях рыжего кота в мире равнодушных роботов
31
Записки Космического Сантехника. HP G7000
12

Сейчас обсуждают

Лопшо Педунь
14:49
солнце квадратное - оно не может вращаться, тямнота, отправляйся к Шеншебеку на обучение
По данным ВЦИОМ, россияне становятся более научно-грамотными с каждым годом
AKG
14:47
Телефоны у них норм, лучше е6аного китайского скама с убогой оболочкой.
У Samsung новый виртуальный аватар – инопланетянин Гнусмас
Лопшо Педунь
14:45
Чайковский ты сам со странностями...
По данным ВЦИОМ, россияне становятся более научно-грамотными с каждым годом
Лопшо Педунь
14:44
"Самый низкий уровень знаний ожидаемо определили среди деревень и провинций." - бряхня, и Шеншебек это на днях доказал.
По данным ВЦИОМ, россияне становятся более научно-грамотными с каждым годом
Лопшо Педунь
14:43
"россияне становятся более научно-грамотными с каждым годом" - бряхня, они каждую наносикунду становятся умнее.
По данным ВЦИОМ, россияне становятся более научно-грамотными с каждым годом
grokin
14:42
Этого вполне достаточно, чтоб понимать как это солнце может вращаться вокруг земли, хотя бы потому, что раздел "собственная инерциальная система отсчёта" в этом уроке присутствует.
По данным ВЦИОМ, россияне становятся более научно-грамотными с каждым годом
flyval
14:40
ЭТО ты называешь изучением? Или если знаешь название, то уже выучил? Кстати теорию относительности изучают далеко не во всех ВУЗах. Очень далеко не во всех.
По данным ВЦИОМ, россияне становятся более научно-грамотными с каждым годом
Marc Crass
14:37
А интелу с "яблоком" слабо в такую постиронию со штеудом и "огрызком?
У Samsung новый виртуальный аватар – инопланетянин Гнусмас
Эовейн Триада
14:37
Я им и пользуюсь ;) Кстати при загрузке большого числа вкладок он требует 6 ядерного процессора. 4 ядра 100% загрузка, да не тормозит на вид, но грузится дольше. 2 ядра (Скайлейк i3 3.7ггц) тормозит у...
Записки Космического Сантехника. Lenovo ThinkPad T410
grokin
14:36
Ахаха, мало того что тебе flyval нечего ответить по сути, ты ещё и про школу не в курсе: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5907/conspect/48230/ физика 11 класс, урок 20 постулаты специальной теории о...
По данным ВЦИОМ, россияне становятся более научно-грамотными с каждым годом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем