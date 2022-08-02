Система Android 13 ожидается месяцем ранее

Со ссылкой на «очень авторитетного источника» появилась информация о сроках выпуска смартфонов Pixel 7 и 7 Pro. Они могут быть анонсированы 6 октября, а поступить в продажу 13 октября.

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Прошлогодние аппараты Pixel 6 и 6 Pro были выпущены в октябре. На этот раз вместе со смартфонами могут быть представлены смарт-часы Pixel Watch.

По внешнему виду новые Pixel похожи на Pixel 6 и 6 Pro. Pixel 7 Pro должен сохранить изогнутый экран размером 6,7 дюйма, а Pixel 7 уменьшат до 6,3 дюймов. Ещё ожидается использование собственного процессора Google Tensor. У стандартной модели будут конфигурации памяти 8/128 ГБ, у Pro 12/128 ГБ.

Продолжается работа над операционной системой Android 13, на которой выйдут эти смартфоны. Будут обновлены до неё и более ранние модели. Недавно выпущенные примечания обновлений безопасности Android 13 дают понять, что релиз системы может быть запланирован на сентябрь, пишет Androidcentral.

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