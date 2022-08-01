Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Moto S30 Pro на Snapdragon 888 Plus протестировали в Geekbench
За пределами Китая он тоже будет продаваться
анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 MSI Gaming дешево в Регарде

2 августа бренд Motorola в Китае проведёт презентацию смартфонов Moto Edge X30 Pro и Razr 2022. Также может быть представлена модель Moto S30 Pro (XT2243), которую обнаружили в бенчмарке Geekbench.

реклама

Несколько дней назад спецификации Moto S30 Pro нашли на сайте китайской организации TENAA. Теперь настала очередь Geekbench. Там указан процессор Snapdragon 888 Plus, который также входит в состав Moto Edge S30. Названия эти аппаратов звучат похоже, но функциональность у них отличается.

Moto S30 Pro обладает экраном OLED 6,55 дюйма с разрешением 2400 x 1080 пикселей. У него две камеры сзади с записью видео до 8K и Android 12. Предлагаются версии с объёмом памяти 8/12/16 ГБ и хранилища 128/256/512 ГБ. Ёмкость аккумулятора составит 4270 мАч, мощность зарядки 68,2 Вт.

Размеры устройства 158,4 х 71,9 х 7,6 мм и вес 170 г. Доступны чёрный, золотой, синий, белый, голубой, красный, серебряный и серый цветовые варианты.

За пределами Китая аппарат должен называться Motorola Edge 30 Fusion, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #motorola
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Торговая площадка Aliexpress подняла курс доллара до 73 рублей
Galaxy S23 Ultra может снова получить камеру-перископ 10 Мп с 10-кратным зумом
Уже скоро Samsung представит новое поколение смартфонов Z Fold и Z Flip
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Борисов - Россия сильно отстала в производстве спутников, а "Роскосмос" задолжал экономике страны
26
В Китае арестовали крупных чиновников, отвечающих за развитие производства отечественной электроники
29
Закон о чипах на сумму 52 миллиарда долларов не поможет производству микросхем в США
4
Перекупщики стали лучшими друзьями геймеров из РФ – почему серый импорт дешевле параллельного
13
Доллар пробился выше 62 рублей, но держать его на счетах становится всё страшнее
20
Предварительный список из 68 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 14 на Android 13
3
Заработки криптошахтеров пошли вверх в июле
5
Торговая площадка Aliexpress подняла курс доллара до 73 рублей
22
Winamp жив – разработчики выпустили версию 5.9 Build 9999 от 28 июля 2022 года
14
До SnowRunner добрались тракторы вместе с восьмым сезоном
3
Авторы Guild Wars трудятся над новой сетевой RPG в жанре фэнтези
+
Медные прокладки - убийцы видеокарт появились в продаже на Авито
14
iPhone 14 будет представлен в середине сентября
2
5 самых популярных видеокарт в магазинах РФ на 1 августа 2022г – лучшее соотношение цены и fps
5
Состоялся выход Linux Mint 21 «Vanessa»: оптимизированный код, обновлённые приложения, переработанные интерфейсы и многое другое
4
Анонсирована Homicidal All-Stars — пошаговая тактика про жестокое реалити-шоу в духе «Бегущего человека»
1
Телескоп Джеймс Уэбб впервые обнаружил сверхновую звезду
+
Какую видеокарту купить для PUBG и Fortnite – 6 игровых моделей для любого кошелька
4
ВВС США отзывают F-35 из-за проблем с катапультируемыми креслами
21
Американец выиграл в лотерею $1,3 млрд, но должен заплатить налог $470 млн
14

Популярные статьи

Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
116
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 19
2
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
180
Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
234
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
85
Записки Космического Сантехника. Dell Inspiron N5010
27
10 знаменитых игр прошлого, в которые можно поиграть прямо в браузере
2
Обзор смартфона Motorola Moto Edge X30 Under Screen Edition
1

Сейчас обсуждают

wwr222
12:58
Как Мадонна Боттичелли...
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Anglesmith
12:58
На моей прошлой 2070s этот тест пару ошибок в видеопамяти давал (это и есть подозрительно), а так все прекрасно работало
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Нешешбек
12:57
))))
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
wolfire
12:56
вот это уже по серьёзке а че авентадора то нет, вообще поражаюсь этой ламбе
Assetto Corsa Competizione получит автомобили класса GT2
Нешешбек
12:56
золотые слова
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Нешешбек
12:54
Серьезный человек, всегда серьёзен - золотые слова от Шеши.
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Tant-Ogly
12:54
хотел взять её , но частые вылеты в играх на амд до сих пор есть. не рискнул ее брать. у меня был райзен 5 4650g в видеокартой vega 8 . вылетали игры пару раз с последним драйвером adrenalin
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
mistergrim
12:53
Это временно. 99% ЦА не умеют в английский, а запас контента на русском в нетфликсе не бесконечный.
Пиратский онлайн-кинотеатр Zetflix просит добавить его приложение в магазины RuStore и NashStore
Tant-Ogly
12:53
сам такой. а температура на 1 фото есть. тут же не ddr6x (нет на банках памяти датчиков)
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Нешешбек
12:53
Так держать. Когда новые статьи будут?
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем