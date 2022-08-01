За пределами Китая он тоже будет продаваться

3070 Ti MSI за копейки в Регарде

3070 Ti MSI за копейки в Регарде

2 августа бренд Motorola в Китае проведёт презентацию смартфонов Moto Edge X30 Pro и Razr 2022. Также может быть представлена модель Moto S30 Pro (XT2243), которую обнаружили в бенчмарке Geekbench.

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Несколько дней назад спецификации Moto S30 Pro нашли на сайте китайской организации TENAA. Теперь настала очередь Geekbench. Там указан процессор Snapdragon 888 Plus, который также входит в состав Moto Edge S30. Названия эти аппаратов звучат похоже, но функциональность у них отличается.

Moto S30 Pro обладает экраном OLED 6,55 дюйма с разрешением 2400 x 1080 пикселей. У него две камеры сзади с записью видео до 8K и Android 12. Предлагаются версии с объёмом памяти 8/12/16 ГБ и хранилища 128/256/512 ГБ. Ёмкость аккумулятора составит 4270 мАч, мощность зарядки 68,2 Вт.

Размеры устройства 158,4 х 71,9 х 7,6 мм и вес 170 г. Доступны чёрный, золотой, синий, белый, голубой, красный, серебряный и серый цветовые варианты.

За пределами Китая аппарат должен называться Motorola Edge 30 Fusion, пишет Gizmochina.

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