Представлен флагманский смартфон Zenfone 9

В четверг компания Asus представила очередной флагманский смартфон и избавилась в нём от поворотной камеры Flip, но сохранила привычный компактный размер. Zenfone 9 обладает экраном с диагональю 5,9 дюйма и весит 169 г. Изменились процессор, основная камера, аккумулятор и материал для термозащиты.

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Используется флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 1, что стало улучшением на фоне Snapdragon 888 в Zenfone 8. Основная камера 50 Мп с сенсором Sony IMX766 с размером пикселей 1 мкм против 0,8 мкм в сенсоре IMX686 ранее.

Применяется новый 6-осевой гибридный стабилизатор карданного подвеса с шагом до плюс/минус 3 градусов без оптических ухудшений. Это поможет снимать стабильные фото и видео с разрешением до 8K. В Zenfone 9 только два микрофона, поскольку убрана функция фокусировки звука при записи видео.

В целом внешний вид претерпел изменения. Плоские края позволили увеличить аккумулятор до 4300 мАч и дать подзарядку Asus HyperCharge мощностью 30 Вт. Вместо металлической задней панели применяется пластик, чтобы делает устройство легче и спасает от пятен. Есть чёрный, синий, красный и белый цветовые варианты.

Установлен емкостной сканер отпечатков в кнопке питания, получивший название ZenTouch. Он позволяет мгновенно активировать любое заданное приложение двойным нажатием, при этом разблокируя устройство. Можно сдвинуть эту кнопку вниз для просмотра панели уведомлений, а затем вверх, чтобы спрятать панель. Можно настроить кнопку на обновление веб-страниц, перехода на домашний экран или в конец страниц, пропуск треков. Всё это можно делать одной рукой.

Аппарат работает на Android 12 с ZenUI 9 и в остальном кажется знакомым. У него прежние сверхширокоугольная камера и передняя по 12 Мп. Последняя находится в верхнем левом углу экрана AMOLED с разрешением 2400 х 1080 и частотой 120 Гц. Два динамика снова с настройкой от Dirac и сохранился разъём 3,5 мм. Имеется защита от воды и пыли IP68.

Чтобы задействовать продвинутую стабилизацию камеры, Asus сделала «Умное крепление для рюкзака». Когда основная камера смотрит вперёд, можно использовать её как экшн-камеру. Можно одной рукой вставить и вынуть аппарат из магнитного держателя.

Другим аксессуаром Asus является модульная система корпусов Connex. Вместо магнитов, как в Apple MagSafe, в этом защитном чехле предлагается несколько встроенных отверстий, чтобы защёлкнуть подставку или силиконовый держатель карты на задней панели Zenfone 9. Можно задать приложение (по умолчанию YouTube) на автоматический запуск, когда выдвигается подножка.

Zenfone 9 в США стоит от $699 за 8/128 ГБ, пишет Engadget.

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