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Анонсирована мобильная операционная система Huawei HarmonyOS 3.0
В Китае представлена HarmonyOS 3.0
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В среду компания Huawei у себя на родине представила свою операционную систему HarmonyOS 3 для смартфонов и планшетов. HarmonyOS 2 сейчас работает на более чем 300 млн устройств Huawei, став самой быстроразвивающейся в истории.

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HarmonyOS 3 получила обновлённый новый внешний вид и улучшения в плане функциональности. Среди них возможность пользоваться HyperTerminal, повышенная производительность, улучшенная конфиденциальность и безопасность. HyperTerminal в HarmonyOS 3 работает с 12 типами умных устройств, среди которых принтеры, очки и автомобили.

Пользователи системы смогут работать совместно над одним контентом. Производительность и конфиденциальность сделали шаг вперёд.

Можно передавать изображение с одного экрана на другой. Можно транслировать отснятый материал с компьютера на монитор, редактировать с высоким разрешением и кинематографическим цветом, менять масштаб, убирать размытие, подключать наушники для эффекта погружения. Это повышает удобство и эффективность работы.

Подключение становится более плавным. Если планшет находится рядом со смартфоном, он подключается к сети для обмена сообщениями автоматически. Планшеты умеют отвечать на телефонные звонки, получать СМС-коды подтверждения в реальном времени, запускать онлайн-игры и видео. Смартфоны расходуют меньше энергии, чем обычные точки доступа.

Видеоразвлечения также не забыты. Умный экран задействует два динамика, создавая трёхмерное стереофоническое поле с погружением в звуки и визуальные эффекты. Беспроводные наушники пригодятся для потоковой передачи звука.

Улучшена синхронизация. При занятиях спортом можно запустить беговую дорожку, перетащив иконку на часах. Можно синхронизировать данные с беговой дорожки с часами в реальном времени. Для прослушивания музыки во время занятий потяните наушники. Всё делается прямо на запястье.


Умным домом можно управлять со смартфона. Есть центр конфиденциальности, безопасности и управления приложениями. Он даёт прямой доступ к профилю конфиденциальности приложения с автоматическим обнаружением угроз. Можно управлять и ограничивать ненадёжные приложения.

Среди прочего следует назвать виртуальные 3D-аватары, макет рабочего стола с комбинацией карт, две пары наушников с быстрым переключением и голосовой помощник Xiaoyi. Производительность приложений и игровой процесс стали быстрее на 11%.

HarmonyOS 3.0 для смартфонов пока предлагается в Китае, но планшет MatePad Pro 11 может вывести её на международный рынок. В Китае устройства начнут обновляться до HarmonyOS 3 в сентябре, пишет Fonearena.

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