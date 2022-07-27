Появление системы Android 12L показывает, что Google снова проявляет интерес к развитию планшетов. В рамках оптимизации сторонних приложений под большие экраны Google объявила о грядущих улучшениях многозадачности приложений Workspace.
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Наличие достаточно большого экрана и рабочих приложений означает, что отсутствие многозадачности не позволяет полностью раскрывать имеющийся у этих устройств потенциал. Поэтому Google стремится исправить это упущение, добавляя поддержку перетаскивания в приложения Workspace.
В блоге Google говорится, что контент вроде текста и изображений отныне можно перетаскивать из приложений вроде Chrome или Sheets в документ или электронную таблицу. Пользователи могут скачивать файлы в приложение «Диск» с помощью перетаскивания и добавлять ссылки на файлы с Диска при перетаскивании в Keep. Также Keep позволяет перетаскивать изображения из заметок и вставлять/скачивать их в другое приложение.
Среди обновлений Google Диска новый макет расположения окон рядом друг с другом для улучшения многозадачности. Это делается касанием кнопки с тремя точками рядом с файлом и выбором команды «Открыть в новом окне».
Всё это привычно на компьютерах, но для Android-планшетов это новшества, делающими их лучше подходящими для серьёзной работы.
Ещё приложения Workspace получают поддержку сочетаний клавиш для вырезания, копирования, вставки, отмены и повтора. Обладателям планшетов с клавиатурой это позволит ускорить навигацию по приложениям Google. Вышеназванные обновления появятся у пользователей Google Workspace и личных аккаунтов в ближайшие недели, пишет Techspot.