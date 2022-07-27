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iCloud на Windows теперь умеет генерировать коды двухфакторной аутентификации
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Недавно стало известно, что программа iCloud в системах Windows обзавелась новой настройкой в менеджере паролей. Теперь там можно создавать коды двухфакторной аутентификации (2FA). Такая возможность существует в системах iOS и macOS в с 2021 года, сейчас она добавлена на Windows 10 и 11.

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Помимо установки программы, для работы с паролями требуется расширение. Разработчики говорят, что оно работает с браузерами Chrome и Edge, но можно попробовать и в других на Chromium.

Кроме скачивания, iCloud на Windows содержит «Фото iCloud» и общие альбомы, открывает доступ к iCloud Drive и файлам оттуда, почте, контактам и календарю, синхронизации закладок из браузера Safari. Программа поддерживает системы Windows с версии 7, но часть возможностей есть только на версиях 10 и 11. iCloud можно скачать с сайта приложения и из магазина Microsoft.

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Ещё есть вариант в виде Microsoft Authenticator, поддерживающего синхронизацию паролей с 2FA с Edge и прочими браузерами на Chromium, пишет Neowin.

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#windows #icloud
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