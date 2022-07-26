На техпроцесс TSMC 3 нм пока можно не рассчитывать

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

На прошлой неделе компания Qualcomm сообщила, что 15 ноября представит мобильные процессоры Snapdragon 8 Gen 2. Теперь стали известны некоторые подробности о них.

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Производством этих чипов будет заниматься исключительно компания TSMC. При этом производство вряд ли будет вестись на новом техпроцессе 3 нм. Он зарезервирован для самого прибыльного клиента, то есть для Apple и её процессоров M2 Pro и M2 Max. Qualcomm придётся довольствоваться техпроцессом 4 нм. На нём же производятся и чипы Snapdragon 8+ Gen 1.

Samsung недавно начала предлагать клиентам собственный передовой техпроцесс 3 нм, но ещё ни один производитель процессоров для смартфонов не обращался за ним. Причиной нежелания Qualcomm работать с Samsung могли стать проблемы при производстве Snapdragon 8 Gen 1. Использовался техпроцесс Samsung 4 нм и результаты оказались не лучшими в плане нагрева и эффективности.

Ранее говорилось, что Qualcomm может перейти на сочетание ядер «1 + 2 + 2 + 3» вместо «1 + 3 + 4». Эта новая конфигурация использует высокопроизводительное ядро под кодовым именем Makalu, два ядра Matterhorn и три ядра Klein R1. Эти кодовые имена скрывают ядра Cortex-X3, Cortex-A715 и обновлённое Cortex-A510, наиболее современные у ARM.

Snapdragon 8 Gen 2 должен получить последний модем Snapdragon X70 5G и уникальный дизайн процессора с возможностью достигать новых пиковых скоростей входящего подключения при снижении мощности до 60%. Инсайдер Типстер Йогеш Брар пообещал значительный прирост графической производительности и общей производительности примерно на 10%, пишет Gizmochina.

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