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Часы Fitbit Sense 2 получат переработанный датчик ЭКГ и кнопку
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В понедельник появились новые фотографии и сведения относительно смарт-часов Fitbit Sense 2 и Fitbit Versa 4. В них создатели стараются сделать функциональность лучше, не внося крупных изменений во внешний вид устройств. Новые Fitbit Sense могут получить переработанную кнопку и важное обновление одной из ключевых функций.

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Судя по изображениям, Sense 2 получит небольшие изменения, в том числе в дизайне. Fitbit включила в его состав датчик ЭКГ для измерения показаний AFib. Датчик располагается в рамке дисплея. Дизайн отличается равномерными скруглёнными сторонами, в целом же устройство имеет квадратную форму.

Fitbit уберёт емкостную кнопку и поставит выступающую тактильную кнопку. Она находится на левой стороне часов.

Ещё Sense 2 имеет переработанную нижнюю пластину с двумя дополнительными металлическими дугами. Неизвестно, нужны ли они для нового датчика мониторинга или улучшают другие компоненты. Сохранилась защита от воды, датчик температуры и GPS.

Versa 4 стоят дешевле и здесь тоже слегка скруглённый корпус с тактильной кнопкой слева. Датчики сзади остались почти прежними.

Анонс Sense 2 и Versa 4 ожидается до конца года на системе Fitbit вместо Google Wear OS 3. Первый Fitbit Sense стоил $330, а Versa 3 $230, пишет Nextpit.

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