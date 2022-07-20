Это происходит в рамках соблюдения недавно принятого Закона о цифровых рынках

Несколько стран недавно приняли законы, ограничивающие контроль Apple и Google над собственными программными платформами. Google подчинилась требованиям Евросоюза в отношении обработки мобильных платежей в системе Android.

реклама

Во вторник компания объявила, что начинает выполнять требования Закона Европейского Союза о цифровых рынках (DMA). Разработчики приложений для магазина Google Play Store в Европе могут получать оплату от своих клиентов через сторонние биллинговые системы.

Обработка платежей через собственную систему Google даёт компании 15% от выплаты, а без Google комиссия составляет не более 12%. Новые правила относятся лишь к неигровым приложениям. Google планирует подготовить другую систему для внутриигровых платежей, прежде чем DMA вступит в силу осенью.

В прошлом году Южная Корея приняла похожий закон по поводу платёжных систем. Apple и Google вроде бы соблюдали его, но у Google в результате цены на приложения для южнокорейских пользователей Android выросли. Нидерланды недовольны тем, как Apple соблюдает закон о платежах в приложениях для знакомств, неоднократно оштрафовав компанию на миллионы евро.

За пределами Европы Google заставляет все приложения в Google Play Store брать оплату с пользователей через свою биллинговую систему. Это стало причиной судебных разбирательств с Epic Games и Bandcamp, напоминает Techspot.

анонсы и реклама 3060 за копейки в Регарде, смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b> Рухнула цена i9 12900K - смотри В ДВА раза снижена цена RX 6600 3070 Gigabyte за 55тр в Регарде 3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры за 10 тр в Ситилинке



