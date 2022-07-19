В TikTok может проводиться глобальная реструктуризация

Появилась информация о грядущих сокращениях сотрудников в сервисе TikTok. Некоторые уже успели потерять работу, а другим визит в отдел кадров ещё только предстоит. Это происходит в рамках усилий по глобальной реструктуризации сервиса. Европейских сотрудников предупредили о том, что их пребывание в компании под угрозой, и в ближайшие недели должно пройти совещание отдела кадров. Сотрудникам в Великобритании предстоят сокращения в разных отделах. В США некоторым сотрудникам в понедельник сообщили об увольнении.

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Среди последних был один из первых руководителей материнской компании TikTok ByteDance за пределами Китая Дэвид Ортис. В посте на LinkedIn Ортис написал, что его «должность упраздняется в свете масштабных планов реорганизации». Представитель TikTok не стал отрицать увольнения, но не подтвердил глобальную реструктуризацию. Причины сокращений названы не были.

Было сказано, что под сокращение попали только те сотрудники и команды, вклад которых менеджеры считают недостаточным. Якобы уволены будут не более 100 человек из примерно 10000 сотрудников в США и Европе. Однако, TikTok становится одной из множества увольняющих сейчас персонал технологических компаний.

В этом списке находятся Netflix, Unity и Twitter, Tesla уволила 200 сотрудников подразделения Autopilot и закрыла офис в Калифорнии. Rivian собирается сократить 5% персонала. Meta ищет неэффективных сотрудников, мотивируя их повысить эффективность или пройти на выход с вещами, пишет Engadget.

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