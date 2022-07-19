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TikTok увольняет сотрудников по всему миру
В TikTok может проводиться глобальная реструктуризация
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Появилась информация о грядущих сокращениях сотрудников в сервисе TikTok. Некоторые уже успели потерять работу, а другим визит в отдел кадров ещё только предстоит. Это происходит в рамках усилий по глобальной реструктуризации сервиса. Европейских сотрудников предупредили о том, что их пребывание в компании под угрозой, и в ближайшие недели должно пройти совещание отдела кадров. Сотрудникам в Великобритании предстоят сокращения в разных отделах. В США некоторым сотрудникам в понедельник сообщили об увольнении.

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Среди последних был один из первых руководителей материнской компании TikTok ByteDance за пределами Китая Дэвид Ортис. В посте на LinkedIn Ортис написал, что его «должность упраздняется в свете масштабных планов реорганизации». Представитель TikTok не стал отрицать увольнения, но не подтвердил глобальную реструктуризацию. Причины сокращений названы не были.

Было сказано, что под сокращение попали только те сотрудники и команды, вклад которых менеджеры считают недостаточным. Якобы уволены будут не более 100 человек из примерно 10000 сотрудников в США и Европе. Однако, TikTok становится одной из множества увольняющих сейчас персонал технологических компаний.

В этом списке находятся Netflix, Unity и Twitter, Tesla уволила 200 сотрудников подразделения Autopilot и закрыла офис в Калифорнии. Rivian собирается сократить 5% персонала. Meta ищет неэффективных сотрудников, мотивируя их повысить эффективность или пройти на выход с вещами, пишет Engadget.

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#tiktok
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Сейчас обсуждают

wolfire
12:39
не верю таким новостям, сам не смотрел на градусник, так что не верю, если бы сам зафиксировал сказал бы что да было дело, а так пишут всякую херотень
Температурный армагеддон в Европе - новая причина падения уровня газового "депозита"
sevik68
12:37
дешевый кусок люминя в виде охладителя.. мда..
Видеокарту Intel Arc A380 уже можно заказать в Китае
wolfire
12:36
https://www.youtube.com/watch?v=uXHvDRZtHLI
Эксперт из США: если Нью-Йорк подвергнется ядерной атаке, погибнут 95% жителей
Adam Smith
12:36
курс на али 64 рубля, который ближе к покупке баксов за нал. 3070 нульцевую можно взять за 54к
Цены на видеокарты вернулись к уровню декабря 2020 года
Spambomber13
12:32
Кста, уже с месяц как купил себе 3080 с 12 ГБ памяти, теперь плевать с высокой колокольни мне на грядущие скачки цен и наличие видях в магазинах, года 3-4 можно вообще не думать ни о чём.
Торговые сети РФ начнут давать на товары гарантию 1 год – электроника может снова подорожать
Spambomber13
12:29
А всё почему? А потому что времена "излишков" почти закончились, кормовая база для всяких медиа-бездельников сокращается, как шагренева кожа. И это хорошо.
TikTok увольняет сотрудников по всему миру
Infinity78
12:29
потому что долбоебы именно так и делают
Специалисты оценили влияние фоновой нагрузки на 6- и 8-ядерные процессоры в играх
Sheshenbek
12:27
В моей берлоге сейчас плитка засыхает, не вариант ничего туда вообще ставить.
Торговые сети РФ начнут давать на товары гарантию 1 год – электроника может снова подорожать
ALSTER
12:26
А, так это вы так мстите за бiмбас, где хохлы убили 150 миллиардов мирного населения? За одно попутно отжимая южные территории, или там тоже бiмбас?
Температурный армагеддон в Европе - новая причина падения уровня газового "депозита"
Spambomber13
12:25
Системник на кухонном столе у тебя, ты его что, вместо микроволновки или гриля используешь?
Торговые сети РФ начнут давать на товары гарантию 1 год – электроника может снова подорожать
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