Oppo продолжит борьбу на рынке флагманских и гибких смартфонов

Недавно был представлен флагманский смартфон Oppo Find X5 Pro, для которой достаточно быстро должна появиться замена. Также китайская компания собирается выпустить гибкий аппарат Find N2.

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Об этом пишет специалист по планам китайских производителей Digital Chat Station в своём аккаунте на Weibo. Он сообщает об аппарате Find X5 Pro на новом процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. Его появления следует ожидать в августе, а про гибкий смартфон более расплывчато говорится о второй половине года. Этот аппарат получит дизайн в виде раскладушки и оболочку ColorOS 13. Сейчас смартфон известен под кодовым названием Dragonfly.

Характеристики этих устройств сейчас неизвестны. Digital Chat Station утверждает, что Oppo готовит ещё и носимые устройства Oppo Watch 3 и Band 2, но сроки их поступления в продажу не называются. Всё это пока никак не было подтверждено официально, напоминает Gizmochina.

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