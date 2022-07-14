Компания Qualcomm заказывала производство систем на чипе Snapdragon 8 Gen 1 у Samsung Foundry. Новая версия Snapdragon 8+ Gen 1 будет выпускаться крупнейшей в мире компанией TSMC.
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Аналитик Минг-Чи Куо пишет, что Qualcomm заключает с TSMC контракт на эксклюзивное производство чипов Snapdragon 8 Gen 2 ещё и следующего поколения. Этот же тайваньский производитель будет выпускать модели Snapdragon 8+ Gen 2.
Это значительный удар по интересам Samsung Foundry, для которой Qualcomm была крупнейшим заказчиком передовых чипов. Теперь TSMC сможет упрочить своё лидерство на рынке.
Подробная информация относительно флагманских процессоров для смартфонов следующего поколения неизвестна. Они могут остаться на техпроцессе 4 нм, как и Snapdragon 8 Gen 1.
Проблемы Samsung с процентом выпуска годных чипов могут стать главной причиной отказа Qualcomm от её услуг. Сообщалось, что у производства Snapdragon 8 Gen 1 КПД на Samsung Foundry равен всего 35%. Из 100 изготовленных чипов только 35 являются нормальными, а остальные 65 бракованными.
Samsung недавно начала производство чипов на техпроцессе 3 нм. Она использует транзисторную архитектуру Gate-All-Around (GAA) для создания энергоэкономичных и высокопроизводительных чипов. Ещё Samsung разрабатывает техпроцесс 3 нм второго поколения, улучшенный по ряду направлений, пишет Gizmochina.