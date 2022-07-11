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Рынку носимых устройств предрекли рост во втором полугодии
Новые часы, трекеры и устройства виртуальной реальности на подходе
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Во второй половине этого года ведущие производители устройств виртуальной реальности и  смарт-часов готовят свои новые продукты. Это означает, что крупные компании продолжат борьбу за кошельки покупателей не только на рынке смартфонов. 

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Taiwan Economic Daily пишет, что рынок носимых устройств продолжает расти и крупные производители хотят зарабатывать больше, чем сейчас. Компании вроде Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei будут предлагать всё новые устройства. Они стремятся повысить ценность бренда и продавать не только и не столько сами устройства, сколько связанные с ними сервисы.

Согласно отчету компании IDC, в этом году по всему миру будет выпущено 530 млн носимых устройств, что на 20% превосходит результат прошлого года. По большей части речь идёт о фитнес-браслетах и часах. На рынке смарт-часов с заметным отрывом лидирует Apple. Доля Apple Watch в последнем квартале прошлого года была 35%, Xiaomi вторая с 8,6%, Samsung третья с 7,9%, у Huawei 6,7%.

Согласно данным IDC, в прошлом году было выпущено 11,23 млн устройств AR/VR, что на 92,1% лучше результата годом ранее. В этом году ждут роста VR-устройств на 43,6% до 15,73 млн.

Аналитики предупреждают, что если глобальная инфляция продолжит негативно сказываться на экономике в целом, продажи носимых устройств могут сократиться, сообщает Gizmochina.

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RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
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#смарт-часы #трекеры
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