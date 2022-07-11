Во второй половине этого года ведущие производители устройств виртуальной реальности и смарт-часов готовят свои новые продукты. Это означает, что крупные компании продолжат борьбу за кошельки покупателей не только на рынке смартфонов.
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Taiwan Economic Daily пишет, что рынок носимых устройств продолжает расти и крупные производители хотят зарабатывать больше, чем сейчас. Компании вроде Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei будут предлагать всё новые устройства. Они стремятся повысить ценность бренда и продавать не только и не столько сами устройства, сколько связанные с ними сервисы.
Согласно отчету компании IDC, в этом году по всему миру будет выпущено 530 млн носимых устройств, что на 20% превосходит результат прошлого года. По большей части речь идёт о фитнес-браслетах и часах. На рынке смарт-часов с заметным отрывом лидирует Apple. Доля Apple Watch в последнем квартале прошлого года была 35%, Xiaomi вторая с 8,6%, Samsung третья с 7,9%, у Huawei 6,7%.
Согласно данным IDC, в прошлом году было выпущено 11,23 млн устройств AR/VR, что на 92,1% лучше результата годом ранее. В этом году ждут роста VR-устройств на 43,6% до 15,73 млн.
Аналитики предупреждают, что если глобальная инфляция продолжит негативно сказываться на экономике в целом, продажи носимых устройств могут сократиться, сообщает Gizmochina.