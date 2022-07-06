Oppo в недалёком будущем собирается начать в Китае продажи смартфона серии A в начально-средней ценовой категории. Это модель A97 5G, дизайн которой был раскрыт оператором связи China Telecom.
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Oppo A97 5G придёт на смену выпущенному в начале года аппарату A96. Среди его характеристик только две задние камеры. Задняя панель получила матовое покрытие, а область вокруг модуля камеры глянцевая. Основная камера обладает разрешением 48 Мп, а другая 2 Мп. Разрешение передней камеры составит 8 Мп.
Корпус получил плоскую рамку, порт USB Type C и разъём для наушников. Диагональ экрана 6,56 дюйма при разрешении FHD+. Внутри находится аккумулятор 5000 мАч, а весит устройство 190 г.
Будут представлены версии с конфигурациями памяти 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. Среди цветовых вариантов чёрный, тёмно-синий и вишнёвый. Модель с 12 ГБ памяти в Китае будет продаваться за 2299 юаней, сообщает Gizmochina.