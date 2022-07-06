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Redmi K50i 5G получит процессор Dimensity 8100 и 8 ГБ памяти
Названы также цветовые варианты этого смартфона
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Подразделение Redmi India сообщала, что анонсирует смартфон Redmi K50i 5G в этой стране 20 июля. Сейчас были названы характеристики аппарата и цветовые варианты, а также дата начала продаж.

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Redmi K50i 5G поступит в продажу 22 июля. Базовая модель получит 6 ГБ памяти и хранилище 128 ГБ, а старший вариант 8/256 ГБ. Будут продаваться синий, чёрный и серебряный цветовые варианты. Про цены пока не сообщается.

Этот смартфон обладает экраном IPS LCD 6,6 дюйма с разрешением 1080 х 2460 пикселей, соотношением сторон 20,5:9 и частотой 120 Гц. Сбоку на корпусе у него сканер отпечатков. Установлена система Android 12 с оболочкой MIUI 13.

Внутри находится процессор Dimensity 8100, аккумулятор 5080 мАч. Мощность зарядки составляет 67 Вт. Разрешение передней камеры равно 16 Мп, основной задней 64 Мп, сверхширокоугольной 8 Мп и макро 2 Мп.

Redmi K50i 5G представляет собой вариант китайского аппарата Redmi Note 11T Pro. В некоторых странах он продаётся как POCO X4 GT, сообщает Gizmochina.

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