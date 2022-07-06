Intel может представить новые материнские платы в конце лета

Когда речь заходит о материнских платах для будущих процессоров Intel Raptor Lake, говорится обычно о поддержке нового стандарта оперативной памяти DDR5 и заодно DDR4. Быть может, некоторые платы предложат ещё и поддержку устройств хранения данных на основе стандарта PCIe 5.0. Правда, практической пользы от этого пока мало.

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Инсайдер Moore's Law is Dead сообщил, что наиболее дорогие платы на чипсете Intel Z790 принесут поддержку твердотельных накопителей M.2 PCIe Gen 5. Что касается плат AMD AM5, слоты M.2 на чипсетах X670 Extreme, X670 и B650 будут с поддержкой PCIe 5.0.

Производители не так давно представили твердотельные накопители с PCIe 5.0 со скоростью чтения данных около 13 ГБ/с. Тесты показывают, что большинство современных приложений не могут полностью реализовать возможности даже накопителей на PCIe 4.0, поэтому модели с поддержкой PCIe 3.0 останутся актуальными ещё некоторое время. Поддержка SSD на PCIe 5.0 рассчитана на будущее и на энтузиастов.

Платы на Z790 могут быть представлены уже в июле или в августе. Intel вряд ли станет выпускать процессоры Raptor Lake до появления плат для них, но в этом году релиз должен состояться, пишет Techspot.

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