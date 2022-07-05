В понедельник в Китае состоялся анонс смартфонов Xiaomi 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity edition и 12S Ultra. Скорее всего в других странах продаваться они не будут. Зато по крайней мере в Индии компания собирается выпустить серию аппаратов Xiaomi 12T, куда войдут стандартная версия и Pro.
реклама
Модель с кодовым именем plato должна работать на процессоре MediaTek. Один из инсайдеров сообщает, что модель 12T будет работать на чипе Dimensity 8100 Ultra. Соответственно, Xiaomi 12T Pro должен получить процессор Snapdragon 8+ Gen 1.
Xiaomi 12T недавно прошёл сертификацию в организации FCC, так что релиза остаётся ждать недолго. База FCC показала, что 12T будет обладать стандартами связи Wi-Fi 802.11ax, 5G (7 диапазонов), Bluetooth, GPS и инфракрасным сенсором. Будут предлагаться конфигурации памяти 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.
Xiaomi 12T Pro может получить экран AMOLED с частотой 120 Гц, задние камеры с оптической стабилизацией, 8 ГБ памяти LPDDR5, хранилище UFS 3.1 объёмом 128/256 ГБ и зарядку 120 Вт. В Китае Xiaomi 12T и 12T Pro могут называться Redmi K50S и Redmi K50S Pro, пишет Gizmochina.