Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Xiaomi 12T может быть выпущен на процессоре Dimensity 8100 Ultra
К релизу готовятся два очередных флагмана Xiaomi
анонсы и реклама
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
RTX 3080 дешевле 80 тр - делай заказ
6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри
RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал
3070 Ti за 70 тр Gigabyte Vision
Вдвое снижена цена RX 6600 в Ситилинке
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 70 тр</b>

В понедельник в Китае состоялся анонс смартфонов Xiaomi 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity edition и 12S Ultra. Скорее всего в других странах продаваться они не будут. Зато по крайней мере в Индии компания собирается выпустить серию аппаратов Xiaomi 12T, куда войдут стандартная версия и Pro. 

реклама

Модель с кодовым именем plato должна работать на процессоре MediaTek. Один из инсайдеров сообщает, что модель 12T будет работать на чипе Dimensity 8100 Ultra. Соответственно, Xiaomi 12T Pro должен получить процессор Snapdragon 8+ Gen 1.

Xiaomi 12T недавно прошёл сертификацию в организации FCC, так что релиза остаётся ждать недолго. База FCC показала, что 12T будет обладать стандартами связи Wi-Fi 802.11ax, 5G (7 диапазонов), Bluetooth, GPS и инфракрасным сенсором. Будут предлагаться конфигурации памяти 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Xiaomi 12T Pro может получить экран AMOLED с частотой 120 Гц, задние камеры с оптической стабилизацией, 8 ГБ памяти LPDDR5, хранилище UFS 3.1 объёмом 128/256 ГБ и зарядку 120 Вт. В Китае Xiaomi 12T и 12T Pro могут называться Redmi K50S и Redmi K50S Pro, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама
Вдвое подешевела 6700XT в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 Gigabyte Aorus дешевле 40 тр
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр
RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
6800XT за 70 тр в Регарде
-25% на RTX 3070 = дешевле 70тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
6700XT дешевле 50 тр - пора брать
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b>
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #xiaomi
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Xiaomi 12S Pro – Snapdragon 8+ Gen1 и три камеры на 50 МП с оптикой Leica по цене от $700
Анонсирован фитнес-браслет Mi Band 7 Pro с экраном AMOLED 1,64 дюйма
Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition – Dimensity 9000, экран на 120 Гц и 50-МП камера за $600
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

iPhone 14 Pro Max с объемом памяти 1 ТБ получит рекордную стоимость
8
В новом фильме Хищник 5: Добыча на пришельца будут охотиться индейцы
36
Глава NASA - Китай скоро займёт Луну и объявит её своей суверенной территорией
112
Свежие данные о сроках анонса и характеристиках трёх видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40
50
Охладитель снижает температуру твердотельного накопителя M.2 более чем на 50 процентов
7
Какую ОЗУ купить для процессора Core i5-12600K – 32 Гб DDR4-3200 VS 16 Гб DDR5-5200 в тесте TG
11
Биткоин испытывает мощное давление со стороны майнеров и может обвалиться до $12 000
3
MediaTek готовит приемника невероятно успешного чипсета Dimensity 8100
1
AMD готовит более доступные процессоры в исполнении Socket AM4 с памятью 3D V-Cache
22
На сайте AMD появились новые изображения процессоров в исполнении Socket AM5
17
3 июля курс Aliexpress вырос до 62 рублей 32 копеек
15
Зелёную или красную - сравниваем победителей рейтинга "Цена за FPS" от разных производителей
16
В Кремле считают видеоигры инструментом «мягкой силы» и видят необходимость в развитии отечественной отрасли
53
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным на фоне падения доходов майнеров
30
Геймер случайно обнаружил в GTA 5 недостроенный метрополитен и подземные коридоры
3
GTA 6 разрабатывается на продвинутом движке RAGE 9
1
Выход видеокарт RTX 4090 и RTX 4080 может быть отложен до 2023 года
47
В России назревает дефицит запчастей к смартфонам Samsung и Huawei – в ход пошли китайские подделки
19
Тинькофф увеличил размер валютного вклада, хранящегося без комиссии, и сделал другие послабления
6
Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть ремейк Fallout New Vegas на Unreal Engine 5
21

Популярные статьи

Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
182
Проблема отвальных чипов Hynix на видеокартах RTX 3060Ti - смотрим на примере столичного СЦ
162
Топ-6 игровых ноутбуков средней ценовой категории
18
10 самых популярных процессорных кулеров в июле 2022 года
45
Как я посмотрел сериал Оби-Ван Кеноби, и почему считаю его худшим в истории Звёздных войн
7
Ставим рекорды экономии — шустрый игровой ПК с GeForce GTX 1650 дешевле 40000 рублей
16
В России проблему утилизации бытовых отходов доверят обычным мухам
20
Время - деньги: оптимизируем действия при работе за компьютером
27
Binary Domain: краткий обзор довольно нетривиальной игры
9

Сейчас обсуждают

Герц
13:09
Все эти рейтинги "по циферкам ТТХ" говна выеденного не стоят, пока не пощупаешь девайс в руках и не поэксплуатируешь его хотя бы пару дней.
Топ-6 игровых ноутбуков средней ценовой категории
Артём Николаев
13:08
Фишка в рублёвой инфляции. В 2013 году медианная ЗП по России была 21 268 рублей, а в 2021 - 40245. Срезать вам ЗП вдвое и сделать доллар по 30. Норм будет?
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
taurus88
13:08
если учитывать что такого народу как украинцы не существует (есть русские малой россии), то частично ты прав.
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
IRanPast
13:07
У крафтвей российской есть свои контроллеры тоже, но они же только разработали их, но не выпускают, и по этому они не российские?
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
taurus88
13:06
итоги дефективного менежмента. в угоду оптимизации. батьку вот ругают, насмехаются над ним, но он ведь свои заводы до сих пор на ручной тяге работяг держит, для того чтобы у людей работа была, и пофиг...
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
Дмитрий
13:04
видео уже полно с тестами фср 2.0
Зелёную или красную - сравниваем победителей рейтинга "Цена за FPS" от разных производителей
taurus88
13:01
капут. поэтому надо самим выпускать. вот тогда будет полный цикл. вплоть до самих пластин из сверх чистого кремния. их выпуск к слову тоже у врагов в основном: большую часть рынка занимают японцы и не...
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
РаveIshakh
13:00
евнух ты старый.... щупать надо машку за письку. а китай подвал только такие как ты и щупают. ГАРАНТИИ НЕТ. сломается через 2-3 месяца, что делать будешь? хм? лучше купить у нас и гарантия 3 года
Ставим рекорды экономии — шустрый игровой ПК с GeForce GTX 1650 дешевле 40000 рублей
marketch
12:59
Верно! И я помню и 6 рублей за доллар, и 21 рубль за доллар! И тогда в конце 90-х и начале 2000-х предприятия, оставшиеся от СССР еще отлично работали! А вот потом начали банкротится и исчезать. В наш...
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
taurus88
12:58
ну так и ты стоишь тех ура патриотов. у них - всё отлично, а у тебя - всё пропало. вы прям два сапога пара. одни не видят недостатков и слабостей, а другие видят только слабости и недостатки. а правда...
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем