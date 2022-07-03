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Xiaomi 12S Pro получит процессор Dimensity 9000 и экран 2K
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В понедельник в Китае состоится анонс смартфонов Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra. Предположительно, будут представлены версии 12S Pro на процессорах Snapdragon и Dimensity. Компания уже подтвердила наличие аппарата на Snapdragon 8+ Gen 1. Теперь генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь упомянул версию на Dimensity и назвал некоторые другие характеристики.

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Предположительно, аппарат с модельным номером 2206122SC будет основан на Snapdragon 8+ Gen, а 2207122MC на Dimensity 9000+. Ожидается экран AMOLED LTPO 6,73 дюйма с разрешением 2K, частотой 1–120 Гц, плотностью пикселей 522 ppi и яркостью 1500 нит.

Будет также быстрая зарядку мощностью 120 Вт, которая от нуля до максимума будет заряжать за 19 минут. Мощность беспроводной зарядки составит 50 Вт, обратной беспроводной 10 Вт. Основная камера 50 Мп на сенсоре Sony IMX707, сверхширокоугольная 50 Мп с полем обзора 115 градусов и телефото 50 Мп, пишет Gizmochina.

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Александр Скотников
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VseUmrem
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wwr222
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Test Test
21:22
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LifeX
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KILHARD
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Муж_ЗАГЛOTA
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решили тебя отправить на разведку)))) прикинься багажом у китайцев и выясни, что да как там у них дела на луне ))))
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GumanoidT
21:16
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