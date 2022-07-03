Сделано это было не очень вовремя

Подразделение ускоренных вычислений компании Intel начало поставлять ASIC второго поколения Blockscale для добычи криптовалют на алгоритме SHA-256, к которым относится и биткоин. Релиз состоялся на месяцы раньше расписания, но всё равно с учётом падения курсов криптовалют он мог опоздать.

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Intel объявила о разработке ASIC Blockscale в январе. В то время биткоин стоил в два раза дороже, чем в настоящее время, так что спрос на АСИКи был большой. Второе поколение устройства появляется в неблагоприятные для рынка криптовалют времена. Так же Intel не повезло с временем релиза видеокарт, которых сейчас в избытке.

В целом же Blockscale является отличным устройством для своих целей. Размер чипа всего 7 х 7,5 мм и энергопотребление 4,8–22,7 Вт, а производительность до 580 GH/s (гигахеш в секунду). Работает он только с алгоритмом SHA-256. Модель второго поколения потребляет 26 Дж/ТХ (Джулей на терахэш), тогда как у предшественника потребление 90 Дж/ТХ. На фоне конкурирующих компаний предложение тоже стало лучше. Система Intel с 256 ASIC в составе может выдавать 148 TH/s при потреблении 3850 Вт, что примерно соответствует Bitmain S19 Pro с 110 TH/s и 3250 Вт. Цена в обоих случаях $5000-$6000.

Intel позиционирует ASIC Blockscale как экологически чистый продукт с применением возобновляемых источников энергии, пишет Techspot.

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