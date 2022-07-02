Никто не сомневается, что видеокарты следующего поколения от Nvidia будут более производительные, чем нынешние модели. Быть может, прирост производительности между поколениями будет одним из наиболее крупных в истории. Неофициальная информация об этом появлялась неоднократно.
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Инсайдер Kopite7kimi заявил, что графический процессор AD102 сможет достигать тактовой частоты 2,8 ГГц. На этом чипе будет основана флагманская карта RTX 4090. Для сравнения, у GeForce RTX 3090 номинальная частота GPU 1,79 ГГц. Далее было сказано, что частота может оказаться ещё выше.
В таком случае можно рассчитывать на достижение отметки в 3 ГГц, а при использовании жидкостного охлаждения и выше. При этом пиковая потребляемая мощность будет находиться в диапазоне 400-450 Вт.
Hardware Times пишет, что частота 3 ГГц позволит RTX 4090 показать производительность более 100 TFLOP. Естественно, в таком случае придётся терпеть значительное тепловыделение и энергопотребление. Карта RTX 4080 сможет выдавать 50 TFLOP, а RTX 4070 более 30 TFLOP.
AMD надеется не отстать по производительности от новых карт Nvidia, пишет Digitaltrends. При такой жёсткой конкуренции и наличии огромного числа карт в магазинах и на вторичном рынке после падения криптовалют можно осторожно надеяться, что стоимость карт следующего поколения не будет заоблачной.