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Xiaomi Mi Band 7 Pro поступят в продажу 4 июля
Эта модель больше похожа на смарт-часы
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Линейка Xiaomi Mi Band представляет собой одни из наиболее популярных фитнес-трекеров с высокой продолжительностью работы между подзарядками и невысокой ценой. Китайская компания готовится к началу продаж новой модели Mi Band 7 Pro, которая присоединится к недавно выпущенному Mi Band 7.

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О существовании Mi Band 7 Pro было сказано на сайте Weibo. Короткий видеоролик показал больше похожее на смарт-часы устройство. Инсайдер Digital Chat Station также опубликовал два изображения. На них можно рассмотреть трекер и ремешки.

Xiaomi обещает более профессиональный опыт в области спорта и здоровья, но не называет конкретную функциональность. Трекер будет представлен 4 июля наряду со смартфонами Xiaomi 12S.

Это не первое упоминание модели Mi Band 7 Pro. Xiaomi выставляла описание этого устройства ещё в мае. Тогда в качестве изображения показали модель Mi Band 7, однако теперь компания готова начать продажи устройства, пишет Androidauthority.

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