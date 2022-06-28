В этом году будут представлены процессоры M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra и M2 Extreme

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Apple недавно на своей конференции для разработчиков представила очередной процессор M2 и пару моделей ноутбуков MacBook на его основе. До конца года число новых устройство должно вырасти.

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Журналист Марк Гурман сообщает, что Apple тем временем готовит чип M3 следующего поколения. Также было сказано, что этот процессор в 2023 году войдёт в состав четырёх новых Mac: 13-дюймового MacBook Air (J513), 15-дюймового MacBook Air (J515) и iMac (J433). Ещё есть 12-дюймовый MacBook, но этот ноутбук сейчас на начальном этапе разработки и информации мало.

До конца нынешнего года количество версий процессоров M2 может увеличиться. Среди новинок называются модели M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra и M2 Extreme.

От Apple ждут устройства виртуальной реальности на M2, а также 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro на M2 Pro и M2 Max. Дальше может быть представлен Mac Pro на M2 Ultra и M2 Extreme.

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M3 наверняка станет выпускать компания TSMC. Чипы M1 и M2 производятся на техпроцессе 5 нм. Если M3 будет выпускаться на техпроцессе 3 нм, это может дать ему увеличение скорости и энергоэффективности, пишет Gizmochina.