Компания Lenovo в пятницу анонсировала рабочую станцию ThinkStation P360 Ultra малого форм-фактора объёмом менее 4 литров. Такой же размер у Mac Studio, хотя у последней ещё есть и встроенный блок питания.

P360 Ultra работает на процессорах Intel Alder Lake, лучшим среди них является Core i9-12900K. Установлены дискретные видеокарты, вплоть до Nvidia RTX A5000 Mobile. Ещё есть четыре слота SODIMM с возможностью поставить до 128 ГБ памяти DDR5 (с ECC или без), два слота PCIe Gen 4 M.2 и один SATA.

Чтобы всё это уместилось, Lenovo применила специализированную двустороннюю материнскую плату с чипсетом Intel W680. Процессор, видеокарта и накопители M.2 охлаждаются тремя отдельными радиаторами с вентиляторами. Входящий в комплект поставки адаптер питания имеет максимальную мощность 300 Вт.

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Среди разъёмов на передней панели есть два порта Thunderbolt 4, один USB 3.2 Gen2 Type-A и комбинированный аудиоразъём. Сзади ещё четыре порта USB 3.2 Gen2 Type-A, два LAN RJ-45 (один 2,5GbE и один 1GbE) и до семи DisplayPort (три подключенных к iGPU полноразмерных и дополнительно четыре мини-порта DisplayPort, если выбрать дискретную видеокарту).

ThinkStation P360 Ultra поступит в продажу в конце июня по цене от $1299, пишет Techspot.



