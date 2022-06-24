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Intel официально пообещала поддержку AMD Smart Access Memory (SAM) в видеокартах Arc
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Несколько дней назад начали появляться первые дискретные видеокарты Intel Arc для настольных ПК. Первой среди них стала бюджетная модель A380. Пока это относится только к Китаю, а остальным странам предстоит подождать несколько месяцев.

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С релизом Arc A380 производитель опубликовал руководство по системным требованиям, поскольку речь идёт о новых, незнакомых системным сборщикам продуктах. В своих рекомендациях Intel рассказала, что для «оптимальной» производительности компьютеров с картами Arc должна быть включена функция PCIe Resiable BAR (ReBAR). Попутно была подтверждена поддержка PCIe ReBAR на материнских платах под процессоры Intel.

В руководстве Intel намекнула на поддержку AMD ReBAR (Smart Access Memory, SAM). Там было сказано, что дополнительные платформы/материнские платы с поддержкой Resizable BAR/Smart Access Memory также могут поддерживать графику Intel Arc A-Series.

Теперь в заявлении для сайта Neowin Intel подтвердила, что поддержка SAM появится в Arc. Это позволит без опасений использовать карты Intel с процессорами AMD.

Как и в случае с процессорами Intel, не все чипы AMD будет поддерживать SAM. Нужен процессор Ryzen серии 3000 (кроме APU серии 3000G) и материнская плата с сокетом AM4 с чипсетом серии 500. Будущие материнские на AM5 наверняка тоже будут поддерживать SAM.

Пока же при тестировании Arc A380 на платформе AMD установили, что производительность ниже, чем если использовать процессор Intel. Это может быть связано с отсутствием поддержки Smart Access Memory и некоторых других оптимизаций.

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#intel #видеокарты
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