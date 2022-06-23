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Видеокарта Intel Arc A380 не любит процессоры AMD Ryzen
Производительность с ними в играх ниже, чем на процессорах самой Intel
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Как ранее и было обещано, Intel начала продавать в Китае первые дискретные видеокарты для ПК. Речь идёт о модели Arc A380 в начальной ценовой категории, что означает конкуренцию с картами AMD RX 6400, 6500 XT и Nvidia GeForce GTX 1650. Intel обещает цены на четверть меньше по сравнению с RX 6400.

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На этой неделе были опубликованы первые независимые обзоры новой карты. В синтетических бенчмарках результаты неплохие, но в играх она уступила конкурентам от AMD и Nvidia. Тестирование выполняли на процессоре Intel i5-12400 на материнской плате Asus B660 с поддержкой стандарта PCIe 4.0.

Ещё в одном обзоре говорится, что карты Intel Arc могут быть не оптимизированы для работы с процессорами AMD. Карту Gunnir Arc A380 Photon поставили в пару к процессору Ryzen 5 5600 на материнской плате Asus TUF Gaming B550M-PLUS WiFi II с поддержкой PCIe 4.0. В играх результаты тестов почти повсеместно были ниже, чем на процессорах Intel, причём иногда отставание было очень большим. В Forza Horizon 5 Arc A380 на процессоре AMD на 17% отстаёт от себя же с процессором Intel.

Разработчики карты говорят, что для оптимальной производительности Arc требуется поддержка PCIe Resizable BAR (ReBAR). Тестирование выполнялось с включенной функцией на обеих платформах. Быть может, карты Arc пока не оптимизированы под версию AMD ReBAR под названием Smart Access Memory (SAM).

В официальном заявлении Intel дала понять, что такая оптимизация планируется. Ранее при создании графики Iris Xe для ПК Intel говорила об отсутствии планов поддержки процессоров AMD и собственных  старых платформ, пишет Neowin.

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#intel #видеокарты
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Немрущий фраг
13:29
Рт 3060м -это вообще-то майнинговая карта :). Мобильный чип с ноута напаянный на китайскую доску. На ней игры не запустятся, биос от ноута еле ворочает треки майнеры и иже с ним. Успешных покупок по н...
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным – GeForce RTX 3060 стоит 45 000р
V
13:28
Во я сколько ништяков накупил и еще не играл. Смотри, как тебе потолки, вчера наконец то рабочие сделалм, 65к отдал. Кстати, мне в августе девушка подарил ASUS 3090 TI
Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
Spambomber12
13:28
Всё правильно, говно плодит только говно.
Tether планирует запустить токен, привязанный к британскому фунту стерлингов
Зеновий Радеонович
13:26
Такой смысл, что "сделанная графика" к реализму не имеет никакого отношения.
У AMD появился инструмент сравнения производительности видеокарт и в нём есть модели NVIDIA
Зеновий Радеонович
13:24
Я то понимаю разницу, а ты похоже нет. Учет поверхностей - Path tracing и его мы еще не скоро увидим в играх. На простенький вопрос из школьной программы ты так и не ответил.
У AMD появился инструмент сравнения производительности видеокарт и в нём есть модели NVIDIA
Sheshenbek
13:23
Ты что несёшь деревенщина, у меня ryzen в стройка играю во все игры даже сейчас играю в far cry 6, 60 FPS отличная картинка. Ты что мне здесь рассказываешь. встройка это аналог затычки 3050
Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
Bryant333
13:23
Так конфликт же был 😂
Бобби Котика переизбрали на должность гендиректора Activision Blizzard
Sheshenbek
13:22
Иди в задницу со своим говнопанком
Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
Павел Евпак
13:22
Вы говно сборок насмотрелись? Где мать за 5к, которая только озу 2600 тянет ) сидите на своих 10100+1050 дальше )
Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
Sheshenbek
13:22
Что-то дорогая могу на 5600г собрать за 18 к
Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
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