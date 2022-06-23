Производительность с ними в играх ниже, чем на процессорах самой Intel

Как ранее и было обещано, Intel начала продавать в Китае первые дискретные видеокарты для ПК. Речь идёт о модели Arc A380 в начальной ценовой категории, что означает конкуренцию с картами AMD RX 6400, 6500 XT и Nvidia GeForce GTX 1650. Intel обещает цены на четверть меньше по сравнению с RX 6400.

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На этой неделе были опубликованы первые независимые обзоры новой карты. В синтетических бенчмарках результаты неплохие, но в играх она уступила конкурентам от AMD и Nvidia. Тестирование выполняли на процессоре Intel i5-12400 на материнской плате Asus B660 с поддержкой стандарта PCIe 4.0.

Ещё в одном обзоре говорится, что карты Intel Arc могут быть не оптимизированы для работы с процессорами AMD. Карту Gunnir Arc A380 Photon поставили в пару к процессору Ryzen 5 5600 на материнской плате Asus TUF Gaming B550M-PLUS WiFi II с поддержкой PCIe 4.0. В играх результаты тестов почти повсеместно были ниже, чем на процессорах Intel, причём иногда отставание было очень большим. В Forza Horizon 5 Arc A380 на процессоре AMD на 17% отстаёт от себя же с процессором Intel.

Разработчики карты говорят, что для оптимальной производительности Arc требуется поддержка PCIe Resizable BAR (ReBAR). Тестирование выполнялось с включенной функцией на обеих платформах. Быть может, карты Arc пока не оптимизированы под версию AMD ReBAR под названием Smart Access Memory (SAM).

В официальном заявлении Intel дала понять, что такая оптимизация планируется. Ранее при создании графики Iris Xe для ПК Intel говорила об отсутствии планов поддержки процессоров AMD и собственных старых платформ, пишет Neowin.

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