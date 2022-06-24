Жизненный цикл операционной системы Windows 8.1 будет завершён 10 января 2023 года. Чтобы подготовить её пользователей к этому, Microsoft скоро начнёт рассылать уведомления. Они будут такими же, какие в своё время получали пользователи Windows 7.

В уведомлении будут такие опции, как посмотреть позже, получить оповещение после 10 января 2023 года и просмотреть дополнительную информацию. Выбор последней опции откроет в браузере статью на сайте поддержки, где Microsoft описывает, что означает окончание поддержки и что с этим делать.

Microsoft в настоящее время не даёт способов бесплатно обновиться с Windows 8.1 до Windows 11 или 10. Соответственно, законным методом ухода с устаревшей системы станет покупка лицензии на современную версию Windows. Ещё больше Microsoft понравится, если пользователи Windows 8.1 купят новый компьютер на Windows 11 или 10. В компании говорят, что созданные под Windows 8.1 компьютеры «разработаны с применением технологий возрастом около 10 лет».

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Windows 8.1 была представлена 17 октября 2013 года, чтобы исправить недоработки непопулярной Windows 8. В ней вернули классическую кнопку «Пуск» и загрузку на рабочий стол вместо переработанного стартового экрана. Ещё система содержит браузер Internet Explorer 11, окончательно преданный забвению несколько дней назад, улучшенную интеграцию с OneDrive и т.д. Windows 8.1 была единственной крупной версией системы Windows, которую можно было поставить из магазина Microsoft Store, как это происходит с Apple macOS.

Основная поддержка Windows 8.1 была прекращена 9 января 2018 года. В отличие от Windows 7, Windows 8.1 не поддерживает платные расширенные обновления безопасности, которые компании могли бы купить и продолжать работать с системой под защитой и после 10 января, напоминает Neowin.



