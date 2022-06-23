В четверг появилась информация относительно стоимости выпускаемых в этом году смарт-часов Samsung Galaxy Watch. Похоже, что цены на них станут выше прежних.
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Источником данных является журналист Роланд Квандт. По его словам, базовая модель Galaxy Watch 5 размером 40 мм оценили в 300 евро, а 44 мм в 350 евро. Watch 5 с LTE с такими же размерами стоят 350 евро и 400 евро. В своё время Galaxy Watch 4 продавали за 269 евро за версию 40 мм и 299 евро за 44 мм.
Названы цены и на Galaxy Watch 5 Pro. Версия с Bluetooth будет стоить 490 евро, с LTE до 490 евро. В других регионах цены могут отличаться.
Версия 40 мм получит розово-золотой, серый и серебряный цветовые варианты. Модель 44 мм будет розово-золотой и синей, а Pro чёрной и титановой, пишет Androidauthority.