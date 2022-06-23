Все модели, кроме iPhone 14 Pro Max

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Сведения относительно смартфонов Apple iPhone 14 появлялись неоднократно. С приближением анонса и начала продаж информация может начать поступать ещё чаще. На этот раз речь пойдёт об аккумуляторах новых айфонов.

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Инсайдер ShrimpApplePro утверждает, что три из четырёх будущих моделей iPhone 14 получат более крупные аккумуляторы по сравнению со своими предшественниками. У одной модели аккумулятор станет меньше прежнего.

iPhone с экраном 6,1 дюйма может получить аккумулятор емкостью 3279 мАч против 3240 мАч в iPhone 13. iPhone Pro получит 3200 мАч вместо 3095 мАч из iPhone 13 Pro.

Самый дорогой iPhone 14 Pro Max может стать обладателем батареи 4323 мАч, что уступает значению 4352 мАч в iPhone 13 Pro Max. При этом были утверждения, что он всё равно сможет работать на 2 часа 10 минут дольше своего прошлогоднего аналога.

iPhone 14 Max должен получить аккумулятор 4325 мАч. Это станет самым большим значением среди всех четырёх моделей.

От серии iPhone 14 ждут заметный отличий между версиями Pro и не Pro. Так, в аппаратах Pro будет применяться новый процессор A16 Bionic вместо прошлогоднего, пишет Gizmochina.

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