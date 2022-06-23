Ещё у него будет экран с частотой до 165 Гц

Вместо с датой анонса линейки очередных игровых смартфонов Asus стали известны некоторые их характеристики. Источником данных стал известный в Китае инсайдер Digital Chat Station. Он рассказал про экран OLED производства Samsung с диагональю 6,78 дюйма, разрешением FHD+ и частотой 165 Гц.

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Это будет устройство на новом процессоре Snapdragon 8 Plus Gen 1, который очень пригодится в тяжёлых играх. Помогать ему будет оперативная память в количестве до 18 ГБ, скорее всего стандарта LPDDR5. Неизвестно, будут ли предлагаться конфигурации с меньшим объёмом памяти, как было ранее со смартфонами ROG Phone 5s. Ёмкость аккумулятора составит 6000 мАч с зарядкой 65 Вт. Сзади будет три камеры с основной 64 Мп, а сканер отпечатков окажется под экраном.

Вес аппарата равен 229 г при толщине корпуса 10,39 мм, что немало. Это придётся потерпеть ради большой батареи, которая необходима игровому устройству. На 30% увеличится размер испарительной камеры для повышения эффективности охлаждения.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 считается более энергоэффективным, поэтому ROG Phone 6 будет быстрее и холоднее при работе всех ядер на максимальной частоте, пишет WCCFTech.

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