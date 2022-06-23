Тогда же представят серию Asus ROG Phone 6

До сих пор не было официальной информации по поводу даты релиза смартфона Xiaomi 12 Ultra. Разные источники говорили, что это произойдёт в июле. Данные от TechGoing теперь сообщают, что релиз 12 Ultra состоится в один день с аппаратами серии Asus ROG Phone 6.

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Днём этим должно стать 5 июля. Мероприятие Asus назначено на 15:00 по московскому времени.

Сказано также, что 28 июня Xiaomi выпустит в Китае официальные тизеры аппарата. Источник этих сведений является не самым надёжным. Если всё же информация подтвердится, анонс должен произойти уже в ближайшие дни.

Xiaomi 12 Ultra и ROG Phone 6 будут работать на наиболее передовом сейчас мобильном процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. Презентация Xiaomi может состояться после представления серии ROG Phone 6. Это позволит Asus назвать себя производителем первого в мире смартфона на новом процессоре. При этом реальные продажи аппарата Xiaomi могут начаться раньше.

Предположительно, устройство китайского производителя будет обладать экраном AMOLED LTPO QHD+ 6,7 дюйма 120 Гц, памятью до 12 ГБ и хранилищем 512 ГБ, аккумулятором 4800 мАч с зарядкой 67 Вт. У него будет передняя камера 20 Мп и три задних камеры с основной 50 Мп, созданных совместно с Leica, пишет Gizmochina.

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