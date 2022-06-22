В прошлом году компания MediaTek выпустила флагманский процессор MediaTek Dimensity 9000 для смартфонов. На этот раз нашему вниманию предлагается улучшенный вариант этого чипа под названием Dimensity 9000+.
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По сравнению с Dimensity 9000 новый чип получил некоторые улучшенные характеристики. Он способен обеспечить частоту обновления экрана до 144 Гц на разрешении WQHD+ и до 180 Гц на разрешении Full HD+.
В плане производительности Dimensity 9000+ стал на 5% быстрее своего предшественника и на 10% быстрее в плане графической производительности. Используется архитектура ARM v9 и техпроцесс 4 нм.
Одно ядро Ultra-Cortex-X2 работает на частоте 3,2 ГГц, ещё есть три ядра Super Cortex-A710 и четыре экономичных Cortex-A510. За изображение отвечает графический процессор ARM Mali-G710 MAC10.
Используется улучшенный сигнальный процессор для обработки изображения (ISP). Imagiq 790 ISP поддерживает 18-битную запись HDR-видео с трёх камер разом. Сенсор с поддержкой разрешения до 320 Мп способен снимать на разрешении 4K HDR с шумоподавлением на основе ИИ.
Сетевой модем тоже обновили и он поддерживает входящую скорость до 7 Гбит/с и новейший стандарт GNSS.
Dimensity 9000+ выпустят в 3-м квартале, но устройства на нём пока неизвестны, пишет Gizmochina.