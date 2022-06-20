Продолжается разработка смартфонов Xiaomi 13, которые могут получить не анонсированный пока флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2. В прошлом декабре китайский производитель анонсировал аппараты Xiaomi 12. На этот раз новые смартфоны могут быть представлены раньше.
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Известный китайский инсайдер сообщил новости о Xiaomi 13. В прошлом году были представлены три модели: Xiaomi 12, Xiaomi 12X и Xiaomi 12 Pro. Сейчас известно о моделях Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.
По словам инсайдера, серия Xiaomi 13 тестируется с системой Android 13. Если речь идёт об анонсе в ноябре, то к тому времени должен быть официально представлен и процессор Snapdragon 8 Gen 2 от компании Qualcomm.
Недавно сообщалось, что Xiaomi 13 получил кодовое имя Nuwa и модельный номер 2211133C. У Xiaomi 13 Pro кодовое имя Fuxi и модельный номер 2210132C.
Xiaomi 13 может снова стать компактным флагманским смартфоном. У обоих моделей должен быть экран OLED с изогнутыми краями, отверстием по центру и тонкими рамками вокруг. Сзади будет три камеры, созданные совместно с брендом Leica, пишет Gizmochina.