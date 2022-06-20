Его упоминание нашли в библиотеках фреймворка AVFoundation Core Media

Компания Apple пару недель назад анонсировала мобильный процессор M2 на смену чипу первого поколения M1. Сначала он войдёт в состав устройств MacBook Air и 13-дюймового MacBook Pro. Последний известен под кодовым именем «Mac14,7» и данные из синтетического бенчмарка показали, что прирост производительности будет на уровне обещанного Apple.

реклама

Одним из недостатков чипа M2 является отсутствие поддержки кодека AV1. Он поддерживает до 8K H.264 (AVC) и H.265 (HEVC), а также собственный видеоформат ProRes для воспроизведения изображения на разрешениях до 8K. При этом Apple входит в состав консорциума Alliance for Open Media (AOMedia), который поддерживает кодек AV1 с 2018 года.

Ситуация скоро может стать лучше, так как Apple работает над включением поддержки AV1. На это указали изменения в библиотеках фреймворка AVFoundation Core Media, где есть новая глобальная переменная «kCMVideoCodecType_AV1».

AVFoundation представляет собой платформу Apple для работы с аудиовизуальными мультимедиа в iOS, macOS, watchOS и tvOS. Соответственно, поддержка кодека AV1 может появиться в многочисленных устройствах Apple. Большинство конкурентов компании уже поддерживают этот кодек. Например, чипы Intel способны не только декодировать AV1, но и кодировать.

Неизвестно, есть ли в M2 аппаратная поддержка кодека. В случае её отсутствия не помешала бы поддержка программного ускоренного декодирования, пишет Neowin.

анонсы и реклама RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза 3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке -120000р на RTX 3090 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -45000р на 6800XT ASUS 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming



