Зато у него нет ложных срабатываний

Недавно были опубликованы результаты очередных тестов антивирусов от AV-TEST, где неплохо проявил себя Защитник Microsoft. Хуже ситуация оказалась в майских тестах AV-Comparatives, хотя в разделе Real-World Protection они неплохие.

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Защитнику не удалось набрать ни одного балла в прошлогоднем Real World Protection из-за ошибки в работе программы. Позже установили, что антивирус Microsoft показывает довольно низкую скорость обнаружения в автономном режиме и расходует много системных ресурсов.

Майские результаты у Защитника Microsoft были лучшими в категории ложноположительных срабатываний. Наряду с ESET у Защитника таких срабатываний не было вообще. Хуже всего проявили себя Malwarebytes и Trend Micro, у которых более 40 ложных срабатываний.

Всего было проверено 725 образцов вредоносного кода и Защитник был скомпрометирован 7 раз, то есть примерно в 1% случаев. Соответственно, уровень защиты составляет 99%.

TotalAV показал здесь худшие результаты, позволив обмануть себя 15 раз. TotalAV якобы использует движок Avira, но сам антивирус Avira был среди лучших.

Несмотря на низкий уровень обнаружения у Защитника Microsoft, ему дали награду AV-Comparatives ADVANCED за счёт максимальной оценки в категории ложных срабатываний. Из-за этой же категории Malwarebytes, Norton и Trend Micro показали худшие результаты в итоговом рейтинге, пишет Neowin.

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