Размер экрана у него может вырасти

Компанию Apple давно призывают сделать на своих устройствах такие же разъёмы, как и у других производителей. Шаг в этом направлении может быть сделан нынешней осенью с появлением очередного поколения простых планшетов iPad. Появилась информация, что разработчики откажутся от проприетарного разъёма Lightning. Как и большинство последних iPad, новый вариант можно будет подключать напрямую к мониторам и другим периферийным устройствам, повышая скорость передачи данных.

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Будут и другие усовершенствования. Среди них увеличенный экран с разрешением, как на iPad Air. Качество картинки до уровня Air не дотянет, зато будет процессор Air A14 Bionic четвертого поколения и стандарт связи 5G.

Ничего не говорится о прочих изменениях в дизайне iPad, включая поддержку Magic Keyboard или Pencil второго поколения. Базовый iPad оставался последним с портом Lightning, кнопкой Home некоторыми другими давними характеристиками, пишет Engadget.

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