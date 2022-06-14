Также будет экран AMOLED с LTPO 2.0 и 12 ГБ памяти

Слухи о смартфоне Xiaomi 12 Ultra существуют не первый день и поначалу его выхода на прилавки ждали одновременно с моделями Xiaomi 12 и 12 Pro. После нескольких месяцев ожидания релиз устройства уже близок, судя по его появлению на сайте китайской сертификационной организации 3C.

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Инсайдер Йогеш Брар назвал некоторые спецификации этого устройства. Среди них экран AMOLED Quad HD+ размером 6,7 дюйма с технологией LTPO 2.0 и частотой 120 Гц. Внутри корпуса ожидается недавно анонсированный флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Скорость его работы вырастет за счёт перехода на техпроцесс TSMC 4 нм.

Ещё сказано об объёме оперативной памяти LPDDR58 ГБ и 12 ГБ и хранилище UFS 3.1 256 ГБ и 512 ГБ. Сзади будут три камеры с основной 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольной 48 Мп и камерой-перископом 48 Мп с 5-кратным оптическим зумом. Ещё есть сенсор ToF и сенсор лазерного автофокуса. Разрешение передней камеры составит 20 Мп.

Аккумулятор получит ёмкость 4800 мАч с проводной зарядкой мощностью 67 Вт и беспроводной 50 Вт. Первое значение не самое впечатляющее на фоне Xiaomi 12 Pro с зарядкой мощностью 120 Вт, считают на Gizmochina. Этот вопрос должен быть прояснён в будущих утечках данных по этому смартфону.

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