Выросли объёмы кэша L2 и L3, тактовые частоты были снижены

На сайте бенчмарка SiSoftware появились сведения о производительности будущего процессора Core i9-13900 от Intel. Это не является полноценным обзором на основе реального тестирования. Скорее это среднее арифметическое существующих результатов в базе данных SiSoftware Sandra.

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Intel Core i9-13900 представляет собой 24-ядерный процессор с 8 мощными и 16 экономичными ядрами. По данным SiSoftware, эта серия чипов производится на обновлённом техпроцессе Intel 7+, кэш-память L3 у них на 20% больше прежнего и есть поддержка более быстрой памяти DDR5 со скоростью до 5600 МТ/с против 4800 МТ/с у Alder Lake.

Кэш L2 у процессоров Raptor Lake вырос вдвое у производительных и эффективных ядер (2 МБ на ядро у большого ядра и 4 МБ на кластер из 4 ядер для малых ядер). Зато нигде не видно поддержки набора инструкций AVX-512, который мог быть отключен или отсутствует физически.

В результатах тестирования ALU/FPU прирост производительности составил от 33% до 50%. Это достижение особенно ценно с учётом более низких тактовых частот: Raptor Lake работал на 3,7 ГГц у P-Core и 2,76 ГГц у E-Core против Alder Lake с 5 ГГц у P-Core и 3,8 ГГц у E-Core. Векторизованные/SIMD-тесты показали прирост производительности на 5-8%.

Процессоры Intel 13-го поколения для ПК должны выпустить через несколько месяцев. Их ждут в августе или в октябре, пишет Videocardz.

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