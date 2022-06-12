Компания OnePlus обычно выпускала свои флагманские смартфоны раз в полгода и сейчас идёт подготовка к релизу очередного устройства. Недавно появлялась информация о том, что этот аппарат будет называться OnePlus 10T. На самом деле может оказаться, что название будет просто OnePlus 10. В сети появились изображения одного из первых прототипов этого устройства и известны некоторые спецификации.
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На изображениях показано, что на экране есть отверстие, кнопки изменения громкости находятся на левой стороне, кнопка питания справа. В очередной раз на устройстве нет ранее привычного для моделей этого производителя ползунка уведомлений.
Сзади расположили квадратный модуль камер большого размера. Здесь их три и рядом круглая светодиодная вспышка. Сзади дизайн напоминает модель OnePlus 10 Pro 5G.
Предположительно, используется экран AMOLED размером 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Разрешение передней камеры равно 32 Мп, основной задней 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольной 16 Мп и макро 2 Мп.
Аппарат ждали на процессоре Dimensity 9000, но в итоге выбор якобы был сделан в пользу Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ёмкость аккумулятора составит 4800 мАч при зарядке 150 Вт. Сканер отпечатков находится внутри экрана, ещё есть стереодинамики.
OnePlus 10 (10T) будет занимать промежуточное положение между моделями OnePlus 10R и OnePlus 10 Pro. Релиза ждут в конце июля, пишет Gizmochina.