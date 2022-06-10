Два аппарата будут стоить от $549

В пятницу состоялся официальный анонс линейки игровых смартфонов, в состав которой вошли аппараты Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro. Они сохранили сильные стороны предшественников, но есть у них и новшества. В том числе это современный процессор Snapdragon 8 Gen 1, улучшенные магнитные триггеры, сверхчувствительный экран 144 Гц, охлаждение и зарядка 120 Вт.

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Аппараты Black Shark известны в мире киберспорта и видеоигр, поэтому для них важно охлаждение. В данном случае применяется нечто с громким названием антигравитационная двойная система жидкостного охлаждения VC. В ней используются две пластины общей площадью 5320 мм². «Антигравитационный» слой капиллярной структуры на пластине увеличивает скорость циркуляции жидкости.

Источники тепла вроде процессора, антенны 5G и аккумулятора подключены к пластине жидкостного охлаждения с помощью конструкции из медного сплава с прямым касанием. Это ускоряет рассеивание тепла по краям корпуса и обеспечивает стабильность работы. Современные охлаждающие материалы, такие как графитовые листы, графен и материал с фазовым переходом, используются для эффективного и равномерного рассеивания тепла. GameEngine оптимизирован с помощью нового контроля температуры и мониторинга процессов ИИ для выдачи стабильной частоты кадров.

Black Shark 5 Pro работает на Snapdragon 8 Gen 1 с объёмом памяти LPDDR5 8/12/16 ГБ и хранилища 128/256 ГБ. Аппарат оснащён технологией Qualcomm Snapdragon Sound и технологией звука без потерь Qualcomm aptX.

Black Shark предлагает продвинутое управление мобильными играми, от использования двухзонных дисплеев с чувствительностью к давлению, до магнитных всплывающих триггеров. В Black Shark 5 эффективная чувствительная к давлению область выросла на 16%, улучшив игровой контроль. Магнитные триггеры второго поколения оснащены семиуровневым подъёмником магнитного привода с микропереключателями. Это обеспечивает чёткий и удобный игровой процесс, словно на консолях.

Black Shark 5 Pro получил экран 6,67 дюйма OLED E-Sport с 10-битной глубиной цвета, цветовым диапазоном DCI-P3, HDR 10+ и защитой глаз SGS. У него выросли показатели яркости, контрастности, точности цветопередачи. Установлен аккумулятор 4650 мАч и зарядка 120 Вт, которая заряжает устройство до 100% за 15 минут.

Установлена игровая система JOYUI 13 на основе MIUI 13 с большей частью её возможностей. Среди них анимационная структура Mi-Light Cone, интуитивно понятные визуальные эффекты, обои и звук уведомлений. Посредством Shark Space 4.0 пользователи могут получить доступ к настройкам сети, производительности, отключению уведомлений во время игры и т.д. Есть отключение телефонных звонков и СМС в играх.

Стандартная версия 8/128 ГБ стоит $549, 12/256 ГБ $649. Модель Pro 8/128 ГБ оценили в $799, 12/256 ГБ стоит $899, 16/256 ГБ $999, пишет Gizmochina.

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