Компания Backbone является производителем популярного игрового контроллера Backbone One для аппаратов iPhone. Некоторые обладатели Android-устройств тоже не отказались бы от него и скоро у них может появиться возможность купить этот контроллер. Страница с ним появилась на сайте Backbone, хотя официального анонса не было.
реклама
Эта страница показывает, что контроллер доступен для предварительного заказа по цене $100. Его появление в продаже ожидается в ноябре. Покупатели получат три месяца подписки Discord Nitro, два месяца Stadia Pro и один месяц Xbox Game Pass.
Backbone One на Android предложит подключение USB-C с малой задержкой и зарядкой, разъём 3,5 мм для наушников и кнопку для скриншотов и съёмки игровых клипов. В спецификациях сказано, что размер в раскрытом виде достигает 10,14 дюйма. Пока нет списка совместимых смартфонов, но подходящие по размеру устройства должны быть совместимыми.
В контроллере нет своего аккумулятора и он будет работать от аккумулятора смартфона, пишет Androidcentral.