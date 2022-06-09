С ним идут демо-версии Discord Nitro, Xbox Game Pass и Stadia Pro

Компания Backbone является производителем популярного игрового контроллера Backbone One для аппаратов iPhone. Некоторые обладатели Android-устройств тоже не отказались бы от него и скоро у них может появиться возможность купить этот контроллер. Страница с ним появилась на сайте Backbone, хотя официального анонса не было.

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Эта страница показывает, что контроллер доступен для предварительного заказа по цене $100. Его появление в продаже ожидается в ноябре. Покупатели получат три месяца подписки Discord Nitro, два месяца Stadia Pro и один месяц Xbox Game Pass.

Backbone One на Android предложит подключение USB-C с малой задержкой и зарядкой, разъём 3,5 мм для наушников и кнопку для скриншотов и съёмки игровых клипов. В спецификациях сказано, что размер в раскрытом виде достигает 10,14 дюйма. Пока нет списка совместимых смартфонов, но подходящие по размеру устройства должны быть совместимыми.

В контроллере нет своего аккумулятора и он будет работать от аккумулятора смартфона, пишет Androidcentral.

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