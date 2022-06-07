Apple добралась до второго поколения своих чипов

3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

В понедельник Apple анонсировала процессор M2, который по сравнению с чипом первого поколения стал быстрее на 18% при сохранении прежней продолжительности работы устройств MacBook Air и 13-дюймовых MacBook Pro.

реклама

Повышение производительности достигается за счет модернизированных ядер CPU. У чипа четыре быстрых ядра и четыре эффективных, как это бывает в мобильных процессорах. За счёт увеличения числа графических ядер до 10 вместо 8 производительность GPU выросла на 35%. Apple обещает прирост производительности при редактировании видео в Final Cut Pro на 38%.

Кроме скорости в ноутбуках важна энергоэффективность, чтобы дольше обходиться без розетки. Ради этого самым большим компонентом является аккумулятор. Объём корпуса стал меньше на 20%, но это не мешает получать в новом ноутбуке приличную продолжительность работы в 18 часов.

Процессор M2 получил память объёмом 24 ГБ вместо 16 ГБ в M1. Такое расположение ускоряет передачу данных.

M2 производится на техпроцессе 5 нм компании TSMC. TSMC уже работает над более продвинутым техпроцессом 3 нм. Пока же число транзисторов составляет 20 млрд, рост на 25%.

анонсы и реклама RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz RTX 3070 уже дешевле 80тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Отчасти количество транзисторов выросло вместе с число графических ядер. Внёс вклад и обновлённый нейронный движок для ускорения обработки алгоритмов ИИ. Новый 16-ядерный нейронный движок может выполнять 15,8 трлн операций в секунду, пишет CNet.