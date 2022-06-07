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Apple представила MacBook Air с большим экраном и процессором M2
Процессор нового поколения также был анонсирован в понедельник
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Минуло уже почти четыре года с того дня, как Apple представила ноутбук MacBook Air с экраном Retina. Обновлённая версия в конце 2020 года получила прирост производительности, используя процессор Apple M1, но постепенно его возможностей становится мало. Теперь на конференции WWDC Apple представила MacBook Air на анонсированном там же процессоре M2 и с экраном 13,6 дюйма. Здесь появился MagSafe, как в 14- и 16-дюймовых MacBook Pro прошлой осени. Ещё есть два порта Thunderbolt и разъём для наушников.

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M2 8-ядерный с 10-ядерной графикой. Объём памяти ноутбука варьируется от 8 ГБ до 24 ГБ, в первом случае графический процессор 8-ядерный. Apple обещает 18 часов автономной работы. У ноутбука Air есть небольшая выемка, как у MacBook Pro, где находится веб-камера с разрешением 1080p. Качество изображения при слабом освещении обещано вдвое выше по сравнению с прошлым MacBook Air. Клавиатура также позаимствована у нового MacBook Pro с полноразмерным рядом функциональных клавиш.

Дизайн в целом напоминает новый MacBook Pro с чуть более квадратным корпусом. Впервые MacBook Air не получил коническую клиновидную конструкцию. Ноутбук остался очень тонким и даже легче прежнего. Доступны серебристый, серый, «звёздный свет» и чёрный цветовые варианты.

Всё это будет стоить дороже прежнего. Минимальная цена составляет $1199, что на $200 выше прошлого минимума. Старый MacBook Air на M1 будет стоить от $999, пишет Engadget.

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