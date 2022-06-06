iPadOS 16 делает планшеты iPad больше похожими на компьютеры

В понедельник на открытии конференции WWDC компания Apple представила операционную систему iPadOS 16. Она появится на планшетах iPad разных поколений до конца года и содержит множество функций для повышения эффективности работы. Это сделает iPad как никогда прежде похожими на ноутбуки.

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Как iOS 16, система iPadOS 16 получает множество функций совместной работы. Они позволяют нескольким пользователям работать вместе в цифровом формате, просматривать одни вкладки Safari, одновременно смотреть контент через SharePlay и пользоваться приложением FreeForm. Это основанное на проектах организационное приложение, позволяющее сотрудникам работать вместе на цифровой общей доске. Есть множество приложений, которые будут поддерживать SharePlay и другие формы совместной работы в интернете. В их числе Messages, Pages и Keynote.

Новые функции будут работать на всех типах устройств, как и прочее ПО Apple. Это позволит совместно работать над проектами с Mac, MacBook и iPad.

Stage Manager является системой окон, позволяющей менять размер и порядок расположения вкладок для многозадачной работы. Это похоже на управление и изменение размеров окон на компьютере. Stage Manager показывает недавно использованные приложения в левой части экрана.

При работе с iPad на большом экране Stage Manager передаёт всю информацию о вкладках на него. Это превращает iPad во вспомогательный экран, где может храниться не самая важная информация, что избавит от необходимости перемещаться по слишком большому количеству вкладок и приложений.

Apple находится на третьем месте по заработку на видеоиграх и планшеты вносят в это немалый вклад. Анонсировано программное обеспечение Metal 3 с множеством API для быстрой загрузки и масштабирования MetalFX. Новый API позволит устройствам загружать большие ресурсы в фоновом режиме, разрешая пользователям в это время заниматься другими делами.

Game Center получил изменения внешнего вида и будет показывать информацию о действиях в реальном времени. На экране «Активность» видны достижения друзей, рекорды и прогресс в играх. Интеграция с SharePlay поможет сделать игры более плавными. Их обработкой будет заниматься Game Center, не надеясь на онлайн-поддержку от каждого разработчика.

Как Google в недавней Android 12L, Apple больше внимания уделяет оптимизации приложений для планшетов. Многие приложения для iPad родом из iOS и представляют собой просто растянутые приложения для планшетов. В результате они не используют вычислительную мощность iPad и эксклюзивные возможности, вроде большого экрана. В будущем это должно измениться.

Среди новшеств iPadOS 16 отмена/возврат, просмотр доступности в календаре, объединение карточек в контактах и крупное обновление файлов. На iPad можно будет редактировать расширения файлов, просматривать размеры папок и не только. Система станет больше похожей на macOS, получив команды поиска/замены и меню документов для файлов, страниц и ключевых заметок с действиями вроде экспорта и печати. Появится настраиваемая панель инструментов, пишет Digitaltrends.

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