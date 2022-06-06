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Samsung может выпустить более дешёвый гибкий смартфон серии Galaxy A
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Samsung лидирует на рынке гибких смартфонов. Желающих здесь много, поэтому компания готовит новые модели, в том числе более доступные по цене. 

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В августе ожидается появление аппаратов Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip на смену прошлогодним. Ими одними дело может не ограничится и в будущем Samsung может выпустить более бюджетный вариант.

Инсайдер chunvn8888 в Твиттере пишет, что Samsung работает над таким смартфоном для серии Galaxy A. Вот только рассчитывать на его появление в магазинах приходится не раньше 2024 или даже 2025 года. Пока же гибкие смартфоны год от года становятся всё дешевле, но всё ещё слишком дороги для большинства покупателей.

Ещё неизвестно, какой форм-фактор южнокорейский производитель выберет для гибких для устройств серии Galaxy A. Бывает изгиб в виде книги, как в Galaxy Z Fold, и в виде раскладушки, как Galaxy Z Flip.

В статистике от Display Supply Chain Consultants (DSCC) сообщается, что поставки гибких смартфонов в первом квартале выросли на 571% за год и составили 2,22 млн экземпляров. Доля Samsung составляет 74%, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #samsung
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