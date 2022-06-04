Недавнее обновление бета-версии приложения Samsung Health дало понять, что смарт-часы Galaxy Watch 5 будут представлены в двух вариантах: обычные и Galaxy Watch 5 Pro. Также стало известно, что Watch 5 могут получить датчик температуры, о чём речь шла уже достаточно давно.
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Согласно появившемуся скриншоту, в приложении Samsung Health после бета-обновления появился переключатель «Температура кожи во время сна». Название говорит само за себя. Появление датчика температуры может стать неожиданностью, поскольку прежде писали, что Samsung не преуспела в его внедрении и вряд ли он появится в будущих часах.
Также бета-обновление приложения Health подтвердило названия часов Galaxy Watch 5 и Pro. Похоже, что в этом году не будет выпущена версия Classic.
Уже не впервые корейский производитель использует приложение Health для показов новых устройств. В прошлом году упоминания часов Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic нашли в программном обеспечении компании для отслеживания медицинских показателей примерно за месяц до анонса.
Galaxy Watch 5 наверняка будут представлены в размерах 40 мм и 42 мм, а часы Pro могут быть единственного размера. У последних может использоваться титановый корпус и сапфировое стекло, а также аккумулятор ёмкостью 572 мАч.
Анонс часов Galaxy Watch 5 ожидается в августе, пишет Gizmochina.