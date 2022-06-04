Это стало известно после обновления приложения Samsung Health

Недавнее обновление бета-версии приложения Samsung Health дало понять, что смарт-часы Galaxy Watch 5 будут представлены в двух вариантах: обычные и Galaxy Watch 5 Pro. Также стало известно, что Watch 5 могут получить датчик температуры, о чём речь шла уже достаточно давно.

реклама

Согласно появившемуся скриншоту, в приложении Samsung Health после бета-обновления появился переключатель «Температура кожи во время сна». Название говорит само за себя. Появление датчика температуры может стать неожиданностью, поскольку прежде писали, что Samsung не преуспела в его внедрении и вряд ли он появится в будущих часах.

Также бета-обновление приложения Health подтвердило названия часов Galaxy Watch 5 и Pro. Похоже, что в этом году не будет выпущена версия Classic.

Уже не впервые корейский производитель использует приложение Health для показов новых устройств. В прошлом году упоминания часов Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic нашли в программном обеспечении компании для отслеживания медицинских показателей примерно за месяц до анонса.

Galaxy Watch 5 наверняка будут представлены в размерах 40 мм и 42 мм, а часы Pro могут быть единственного размера. У последних может использоваться титановый корпус и сапфировое стекло, а также аккумулятор ёмкостью 572 мАч.

Анонс часов Galaxy Watch 5 ожидается в августе, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама -40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке 3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр RTX 4000 в продаже за 100тр RTX 3070 уже дешевле 80тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU



